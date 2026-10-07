Advertentie
LIVE 112-nieuws | Man (45) rijdt met 134 kilometer per uur over de N279 en is rijbewijs kwijt
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:06
Man (45) rijdt met 134 kilometer per uur over de N279 en is rijbewijs kwijt
Een 45-jarige man uit Erp is dinsdagavond met 134 kilometer per uur over de N279 gereden bij Berlicum. Op die weg is de maximale toegestane snelheid 80 kilometer per uur. Toen de verkeerspolitie de automobilist controleerde bleek dat hij onder in vloed was van alcohol en drugs. Hij is daarna aangehouden.
Advertentie
Advertentie