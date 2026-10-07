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LIVE 112-nieuws | Man (45) rijdt met 134 kilometer per uur over de N279 en is rijbewijs kwijt

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Redactie

Liveblog

06:06

Man (45) rijdt met 134 kilometer per uur over de N279 en is rijbewijs kwijt

Een 45-jarige man uit Erp is dinsdagavond met 134 kilometer per uur over de N279 gereden bij Berlicum. Op die weg is de maximale toegestane snelheid 80 kilometer per uur.  Toen de verkeerspolitie de automobilist controleerde bleek dat hij onder in vloed was van alcohol en drugs. Hij is daarna aangehouden.

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