Uitbreiding Philips Stadion steeds dichterbij: 'Niks doen is geen optie'

PSV heeft nieuwe updates gegeven over de door de club gewenste verbouwing van het Philips Stadion. Dinsdagavond presenteerde financieel manager Jaap van Baar de jaarcijfers van de Eindhovenaren, daarbij was ook algemeen directeur Marcel Brands aanwezig. Ze kwamen ook met nieuwe details over de financiering van de verbouw van het stadion. Waardoor de vraag niet meer lijkt óf, maar wánneer PSV gaat verbouwen.

"De omzet neemt steeds verder toe en ook de transfersommen worden nog steeds hoger. Daarom was het belangrijk dat het eigen vermogen verder zou toenemen", legt Van Baar uit. PSV speelt daarmee in op een mogelijk minder seizoen, waarin geen Champions League gehaald zou worden.

PSV zag het eigen vermogen over het afgelopen seizoen stijgen naar een recordhoogte van 55 miljoen euro . Daar kan niet zomaar een grote speler van worden gekocht. De miljoenen kunnen beter worden gezien als buffer voor de toekomst. Maar is dat bedrag hoog genoeg? "Dat is een vraag die we intern ook wel eens stellen", vertelt financieel directeur Jaap van Baar.

'Niks doen is geen optie'

De 55 miljoen euro is overigens niet bedoeld voor de mogelijke verbouwing van het stadion. Die vergt een aparte investering van 400 miljoen euro. En die is nodig, zegt Marcel Brands. "Niks doen is geen optie." PSV lijkt het stadion te zijn ontgroeid. Brands vertelde dat er afgelopen seizoen slechts twaalf seizoenkaarten werden opgezegd: "Terwijl we ook de jeugd de kans willen geven om naar PSV te komen kijken."

Momenteel is er een team van zo'n veertig man bezig met de plannen voor de verbouwing van het Philips Stadion. Op de jaarcijfers van het afgelopen seizoen was al een kostenpost van 3,5 miljoen euro aan advieskosten terug te zien.

Gesprekken met investeerders

Momenteel is de club in gesprek met verschillende (internationale) investeerders. Ook de vergunningen voor de verbouwing moeten nog verleend worden door de gemeente. "Uiteindelijk zal dit een investering zijn die over de jaren heen terugverdiend zal worden", meent Van Baar. Voor het einde van het jaar verwacht PSV een definitief plan.

"Er komt zoveel bij kijken. We willen hier blijven voetballen tijdens de verbouwing. Dat maakt het en complex en duurder, dus we willen eerst alles tot op de bodem uitzoeken", zegt Brands. "Dit wordt het allergrootste project van de club ooit." PSV hoopt nog steeds in 2027 te kunnen starten met de verbouwing.

Maar de PSV-fans hoeven zich volgens Brands geen zorgen te maken dat de grote kosten voor het stadion ten koste gaan van de prestaties op het veld. "Uiteindelijk moeten we onze sportieve ambities in stand houden, want anders heeft het sowieso geen zin."