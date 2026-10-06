PSV ziet eigen vermogen naar recordhoogte stijgen na succesvol jaar

2025-2026 was niet alleen op het veld een succesvol jaar voor PSV. De Eindhovenaren pakten de landstitel bij de mannen en vrouwen, maar boekten ook een nettowinst van 6,6 miljoen euro. PSV zag het eigen vermogen stijgen naar 55 miljoen euro, een recordhoogte. En dat ondanks tegenvallende resultaten in Europa. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de club dinsdagavond presenteerde.

Grote transferbedragen Ook op het gebied van transfers noteert PSV positieve cijfers. De club heeft een positief transferresultaat van 9 miljoen euro. Door dit positieve resultaat groeide het eigen vermogen naar 55 miljoen euro. Daarin zijn de transfers van Ismael Saibari naar Bayern München en Joey Veerman naar Borussia Dortmund niet meegenomen. Deze transfers , samen goed voor ruim 70 miljoen euro, werden in het nieuwe seizoen gerealiseerd.

Vorig jaar boekte de landskampioen een recordomzet van 171 miljoen euro. Dit seizoen daalde die naar 158 miljoen euro. De belangrijkste reden daarvoor is het tegenvallende resultaat in Europa. PSV kwam afgelopen seizoen één punt tekort om de League Phase van de Champions League te overleven, terwijl dat een seizoen eerder wel lukte. Toen reikten de Eindhovenaren tot de laatste zestien teams in Europa. Hierdoor ontving PSV 19 miljoen euro minder aan premies van de UEFA dan een seizoen eerder.

Het salarishuis van de Eindhovenaren is nagenoeg gelijk gebleven. Afgelopen seizoen werd 84 miljoen euro uitgekeerd aan salarissen en sociale lasten. Wel zag PSV het aantal contractspelers dalen van negentig naar tachtig, terwijl het personeelsbestand groeide van 355 naar 358 werknemers.

Records

Op commercieel gebied heeft de club het ene na het andere record gebroken. De omzet uit sponsoring bereikte een recordhoogte van 46 miljoen euro. Ook de merchandiseverkoop bereikte met 12 miljoen euro een record. Daarnaast was het shirt dat PSV samen met de Efteling lanceerde het snelst verkochte shirt ooit. Het Philips Stadion verwelkomde afgelopen seizoen 880.000 toeschouwers, die samen 25 miljoen euro uitgaven aan kaartverkoop voor 26 thuiswedstrijden.

PSV ontwikkelde zich het afgelopen seizoen ook flink op facilitair gebied. Het nieuwe stadion op De Herdgang werd geopend en de eerste plannen voor een uitbreiding van het Philips Stadion werden gemaakt. Ook werd het Philips Stadion deels gemoderniseerd. Samen was hiermee 27,5 miljoen euro gemoeid.

Al met al komt PSV uit op een nettowinst van 6,6 miljoen euro en een recordhoogte van het eigen vermogen van 55 miljoen euro. De club geeft aan dat dit een solide uitgangspositie biedt voor de toekomst.

Uitbreiding stadion

De club zegt te blijven investeren en de uitbreiding van het Philips Stadion zal daar een prominente rol in gaan spelen. Er is nog geen definitief besluit genomen over de plannen om het stadion uit te breiden, maar PSV heeft er alle vertrouwen in dat het goedkomt. Daarnaast verwacht de club ook volgend seizoen zwarte cijfers te schrijven.