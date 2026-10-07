Werk en woning kwijt: zo kwetsbaar zijn arbeidsmigranten voor uitbuiting

Schimmel op de muren, afval op de grond en met te veel mensen in een onveilige woning. Het is voor sommige arbeidsmigranten de harde realiteit. Toch durven ze lang niet altijd aan de bel te trekken. Ze zijn voor hun werk en woning vaak afhankelijk van dezelfde werkgever. "Angst voor verlies van werk, inkomen of huisvesting houdt veel arbeidsmigranten tegen", zegt Loes Hekkens van hulporganisatie FairWork.

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Hoe slecht de huisvesting soms is, bleek vorige week bij controles van 107 locaties in Midden-Brabant. Controleurs noemden de staat van sommige woningen 'schrikbarend'. Zo lagen er grote hoeveelheden afval en zaten muren en plafonds vol schimmel. Ook troffen ze overbewoonde en brandonveilige woningen aan. Sommige arbeidsmigranten kregen bovendien boetes voor bijvoorbeeld een lamp die bleef branden of een vuilniszak die niet snel genoeg was weggegooid. Op tientallen locaties waren daarnaast het huurcontract en arbeidscontract aan elkaar gekoppeld. Werk en woning tegelijk kwijt

Juist die afhankelijkheid maakt arbeidsmigranten volgens FairWork kwetsbaar. Wie zijn baan verliest, kan niet alleen zijn inkomen, maar ook zijn woonruimte kwijtraken. Dat maakt de stap om over misstanden te klagen groot. "Verlies van werk en woning kan leiden tot dakloosheid." Dat arbeidsmigranten vaak op straat belanden, blijkt ook uit cijfers van het Leger des Heils en vakbond CNV. Volgens hen is inmiddels 60 procent van de dakloze mensen in Nederland arbeidsmigrant.