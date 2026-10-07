Opnieuw brand in zonnepanelen op daken in Rosmalense nieuwbouwwijk

Er heeft woensdagmiddag korte tijd een flinke brand gewoed in zonnepanelen op de daken van twee huizen aan de Pastelblauw in Rosmalen. De bewoners kunnen voorlopig niet terug naar hun huis.

De huizen staan in de nieuwbouwwijk De Grote Wielen in Rosmalen. Rond een uur kwam de melding van de brand binnen bij de brandweer.

De brand woedde op het dak aan de achterzijde van de twee woningen en ontstond in de zonnepanelen. De zonnepanelen liggen hier niet op het dak, maar zijn erin verwerkt.

De twee woningen liepen flinke schade op en de bewoners kunnen voorlopig niet terugkeren.

Eerder brand in zonnepanelen aan Pastelblauw

Op 13 juni brak er ook brand uit in een woning aan de Pastelblauw. Ook toen ontstond de brand in zonnepanelen die in het dak waren verwerkt.