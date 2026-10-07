Evenementen Breda voorlopig gered van grote rekening: 'We juichen nog niet'

"Wat denk je, dat we nou staan te juichen?" Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Breda is bepaald niet in jubelstemming nu de enorme verhoging van de kosten voor evenementenvergunningen voorlopig niet doorgaat. Na het massale protest van achttien evenementenorganisaties trapt de Bredase coalitie op de rem. Maar bij horeca en oppositie overheerst vooral kritiek: uitstel is nog geen afstel.

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De achttien organisaties, waaronder Stichting Kielegat, Breda Jazz, Ploegendienst en Trailerfest, stuurden deze week gezamenlijk een brandbrief naar het stadsbestuur. Ze willen weten hoe de gemeente tot de verhoging van 112 procent is gekomen en of de kosten van het vergunningenproces niet eerst omlaag kunnen. Dat de coalitiepartijen VVD, D66 en Pro Breda de verhoging voor 2027 nu willen bevriezen, verandert daar volgens De Vos niets aan. "De brief blijft staan", laat hij weten. "Wij willen graag weten waar dit hele kostendekkendheidsverhaal vandaan komt en willen antwoord op alle vragen die in de brief staan. Er verandert voor ons niks aan de situatie." De Vos vindt het vooral opmerkelijk dat de coalitie nu zelf ingrijpt. "Het is natuurlijk heel raar dat wij nu ineens blij en verheugd zouden moeten reageren omdat drie partijen tot de conclusie komen dat ze het eigenlijk niet zo hadden moeten opschrijven. Als ze hier vooraf over hadden nagedacht, hadden ze dit allemaal kunnen voorkomen." Bij Stichting Kielegat klinkt iets meer opluchting. "Naar aanleiding van de vele kritische reacties is dit voorstel er nu gekomen en daar zijn we blij mee", zegt voorzitter Rutger Westenburg. Ook hij wil voor de langere termijn met de politiek om tafel en eerst antwoord op de vragen uit de gezamenlijke brief.

"Coalitie slaat eerst het schip lek en gooit dan de reddingsboei uit."

Vanuit de oppositie klinkt stevige kritiek. CDA-fractievoorzitter Antje Beers gebruikt een opvallende vergelijking. "Deze coalitie slaat eerst het schip lek en wil daarna de reddingsboei uitgooien. Eerst veroorzaakt het eigen plan grote onrust in de stad en vervolgens presenteert de coalitie zichzelf als degene die het probleem komt oplossen." Volgens het CDA had het college vooraf veel beter moeten onderzoeken hoe de kosten zijn opgebouwd en waar die omlaag kunnen. Ook had er eerder met de organisatoren gesproken moeten worden. De partij had zelf al een amendement met financiële dekking voorbereid om de verhoging tegen te houden. Het CDA is blij dat de rekening in 2027 niet omhooggaat, maar vreest dat het probleem alleen een jaar wordt doorgeschoven. "Bij een besluit met zo'n grote mogelijke impact op Breda moet je vooraf goed weten wat de gevolgen zijn, kritisch naar de kosten kijken en tijdig spreken met de mensen die ermee te maken krijgen", zegt Beers. De partij komt bij de begrotingsbehandeling met voorstellen om de kosten ook na 2027 te beperken.

Brand Parkies in Breda is ook een van de evenementen die protest aantekende (Foto: Henk Voermans).

Die zorg leeft ook bij LPF Breda. "Uitstel is geen afstel", zegt raadslid Iwan Dienjes. "Een stijging van 112 procent blijft onacceptabel voor organisaties die met vrijwilligers onze stad laten bruisen." De LPF wil de verhoging definitief van tafel en vindt dat Breda eerst kritisch naar de eigen kosten en het vergunningenproces moet kijken. SP-fractievoorzitter Inge Verdaasdonk richt haar pijlen vooral op de manier waarop de coalitie nu handelt. "Sinds wanneer doen we de begrotingsbehandeling via de pers?" De gemeenteraad behandelt de begroting pas op 12 november. "En nu gaan ze ineens in een persbericht de fout van henzelf en dit college herstellen? Lekker democratisch."

"Fijn dat de coalitie nu ook is wakker geschrokken."

Inhoudelijk is de SP wel blij met de draai. "Wij waren als SP al niet voor deze buitensporige verhoging. Fijn dat de coalitie nu ook is wakker geschrokken van de gevolgen van deze begroting." De coalitie wil nu samen met organisatoren bekijken hoe het vergunningenproces goedkoper kan. Daarna wordt opnieuw bekeken hoeveel organisatoren in de toekomst moeten betalen. De discussie over de rekening voor Bredase evenementen is daarmee nog lang niet voorbij.

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