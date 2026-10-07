Strafrechtelijk onderzoek loopt naar docent na grensoverschrijdend contact

Naar de docent van Were Di in Valkenswaard die werd ontslagen vanwege grensoverschrijdend contact met een minderjarige leerling, loopt een strafrechtelijk onderzoek. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie woensdagmiddag aan Omroep Brabant.

De minderjarige leerling stond op dat moment ingeschreven bij Were Di. Directeur Robert Tops wilde eerder vanwege de privacy van de betrokkenen en het politieonderzoek niet vertellen wat er precies was gebeurd. Ook wilde hij niet zeggen welk vak de docent gaf, hoelang hij op de school werkte en van wie het eerste signaal afkomstig was.

De school kreeg op de laatste dag voor de zomervakantie een signaal dat er mogelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag door de docent . Were Di onderzocht de melding en besloot in overleg met het bestuur om hem per direct te ontslaan. De informatie die de school verzamelde, werd daarna overgedragen aan de politie.

Strafrechtelijk onderzoek loopt

Inmiddels is duidelijk dat er een strafrechtelijk onderzoek naar de docent loopt. Het OM spreekt van een zedenzaak, maar wil niet zeggen waarvan de docent precies wordt verdacht. Ook doet het OM geen uitspraken over de vraag of het onderzoek betrekking heeft op één of meerdere leerlingen.

De docent is in het kader van de zaak eerder voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachte zit niet vast en mag het verdere onderzoek in vrijheid afwachten.

Of de docent uiteindelijk strafrechtelijk wordt vervolgd, is nog niet duidelijk. Het OM neemt daar pas een beslissing over als het politieonderzoek is afgerond en het einddossier is ontvangen. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend. Volgens het OM gaat het om een uitvoerig onderzoek.

'Leerlingen moeten veilig naar school kunnen'

Tops benadrukte eerder tegenover Omroep Brabant dat de veiligheid van leerlingen voor de school vooropstaat. "Wat voor ons heel belangrijk is, is dat de veiligheid van leerlingen op school goed gewaarborgd is. Ik vind dat ze veilig naar school moeten kunnen gaan."

"We hebben een hartstikke mooie en veilige school, dat moet wel blijven", zei de directeur destijds. Ouders werden later door de school geïnformeerd over de situatie en het vertrek van de docent.