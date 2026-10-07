TikTok smult van heldendaad Piet (80): bijna miljoen keer bekeken

Piet Weerts (80) uit Deurne sloeg maandagavond een overvaller zijn huis uit. Dat leverde hem veel positieve reacties op. Een video waarop Piet voordoet hoe hij de overvaller te lijf ging, is op TikTok bijna een miljoen keer bekeken. "Ik ben toch blij dat ik het na kan vertellen", zegt hij terwijl hij met een grote grijns naar zichzelf kijkt.

Ruud Ritzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Piet Weerts (80) uit Deurne wist maandagavond een overvaller zijn huis uit te werken. De overvaller, die zich voordeed als maaltijdbezorger, belde rond kwart voor tien aan bij het huis van Piet aan de Stijn Streuvelslaan. De 80-jarige greep de overvaller bij zijn keel en sloeg hem in zijn buik, waarna de overvaller ervandoor ging. "Het had ook niet veel langer moeten duren", zegt Piet dinsdag. Zijn heldendaad leverde hem veel reacties op. "Vanochtend liet ik de hond uit en toen kreeg ik van een overbuurman een knuffel." Als de voordeurbel gaat, staat Saskia, van een paar huizen verderop, voor de deur met een plantje. "Dat heb je goed gedaan, Piet. Houd je haaks." Op het kaartje bij het plantje valt te lezen: "Sterkte met het verwerken van deze heftige shock na deze laffe daad." Piet moet toegeven dat het voorval toch meer indruk heeft gemaakt dan in eerste instantie leek. Zeker omdat hij zich zorgen maakt over zijn vrouw. Het had heel anders kunnen aflopen. "Wat als hij een mes had gehad?"

"Echt een knappe vent kan ik niet zeggen."

Piet en zijn vrouw Bep hebben veel reacties gehad van buren en familie. "Ze zijn allemaal heel positief." Ook online stromen de reacties op zijn heldhaftige optreden binnen. De video waarop Piet laat zien hoe hij de overvaller vastgreep en uiteindelijk de deur uit wist te werken, is binnen een dag al bijna een miljoen keer bekeken op TikTok. In de reacties onder de video wordt Piet een 'held', 'soldaat' of 'strijder' genoemd. "Hoop dat ik ook zo ben tegen de 80", reageert ene Ernie. Piet bekijkt de video met veel plezier op de telefoon van de verslaggever. Zelf heeft hij geen TikTok. "Ja, dat ben ik", zegt hij lachend. "Echt een knappe vent kan ik niet zeggen." In eerste instantie wilde hij zijn verhaal helemaal niet naar buiten brengen, maar de politie drong aan. Zijn verhaal kon als voorbeeld dienen voor andere ouderen. "Mensen worden weer alert. Ze lieten eerst de poort open als ze de hond uitlaten. Die sluiten ze nu." Hij ziet zichzelf ook niet als held. "Ik deed het voor Bep. Ik wilde mijn vrouw beschermen." Twee wijkagenten komen dinsdagmiddag even op de koffie bij Piet om te vragen hoe het gaat met het stel. "Naar omstandigheden goed", zegt Piet. De agenten zijn onder de indruk van het optreden van Piet, maar adviseren andere ouderen niet hetzelfde te doen. Ze zien de overval van afgelopen maandag als een incident. Er is volgens hen geen sprake van een toename van het aantal overvallen in Deurne. Piet denkt in het vervolg iets langer na voordat hij zomaar de deur opent. "Ik doe gewoon de deur open als er 's avonds wordt aangebeld, maar ik ben wel wat voorzichtiger." En hij volgt een simpel advies op. "De kinderen hebben gezegd dat ik het kettingslot voortaan op de deur moet doen, zodat ze niet zomaar kunnen binnenstormen."