Overvaller had niet op Piet gerekend, 80-jarige slaat hem zijn huis uit

Hij hield er een paar blauwe plekken en een kras op zijn hoofd aan over. Maar Piet Weerts (80) uit Deurne wist maandagavond wel een overvaller zijn huis uit te werken. De overvaller, die zich voordeed als maaltijdbezorger, belde rond kwart voor tien aan bij het huis van Piet aan de Stijn Streuvelslaan. De 80-jarige verzette zich en er ontstond een worsteling, waarna de overvaller ervandoor ging.

Jan Peels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Een dag na de overval is de adrenaline weer wat gedaald bij Piet, als hij in zijn fauteuil voor het raam de gebeurtenissen van de avond ervoor nog eens de revue laat passeren. "Ik zat hier voetbal te kijken en mijn vrouw zat op de bank toen de bel ging", begint Piet te vertellen. "We twijfelden nog wie naar de deur zou lopen. Achteraf ben ik blij dat ik gegaan ben, want als ik dat niet gedaan had, dan had het heel anders kunnen aflopen."

Zo zat Piet toen de bel ging (foto: Jan Peels).

Piet loopt, net als de avond ervoor, naar de voordeur en vertelt wat er toen gebeurde: "Ik zag een man met een helm en een plastic tas voor de deur staan. Ik ken niemand met een helm, maar er worden wel vaker pakjes gebracht, dus ik heb toch opengedaan." Als Piet de klink naar beneden duwt, gaat het meteen mis: de man gooit zich, in de woorden van Piet, met zijn hele hebben en houwen tegen de deur aan en roept "overval". "Ik riep godverdomme de nie! en ik pakte hem bij zijn strot. Ik verloor m'n slipper en werd tegen m'n gezicht geslagen."

"Ik wou hem eigenlijk in z'n kruis slaan."

Piet laat zien hoe ze uiteindelijk in een worsteling onder de kapstok terechtkwamen en hoe hij de overvaller in zijn buik wist te raken. "Ik wou hem eigenlijk in z'n kruis slaan, maar raakte hem hard in zijn buik. Intussen riep ik naar m'n vrouw: bel de politie. Ik dacht: als-ie me maar niet in m'n flikker steekt."

De verwondingen aan de arm van Piet (foto: Jan Peels).

Als de overvaller zich heeft losgewríkt uit de handen van Piet, gaat hij ervandoor. "Ik ben niet naar buitengegaan, want je weet niet of ze met z'n tweeën zijn." Bovendien was Piet door de schermutseling gewond geraakt aan zijn hand en arm en liep er bloed over zijn gezicht. "Achteraf viel dat gelukkig mee", zegt hij met een kleine glimlach. "Tien minuten later stonden m'n handen nog in een kramp van het vasthouden van die gast."

"Die overvallers hebben geen idee van de consequenties voor de mensen."

"Het zit bij ons in de familie om zo te reageren. Ze moeten niet aan ons komen. Als m'n vrouw had opengedaan, dan had-ie haar zo platgelopen. Die had er dan een trauma aan overgehouden." Maar Piet is nooit bang geweest en zal dat ook niet worden, zo weet hij zeker: "We hebben het overleefd en het had zat erger kunnen zijn." Piet wil zijn verhaal vooral vertellen om anderen te waarschuwen dat dit soort dingen kunnen gebeuren. "Ik hoop dat mensen er lering uit trekken en niet zomaar de deur open doen. Want als je, zoals ik, bijna 81 bent, dan ben je kwetsbaar. Die overvallers hebben geen idee van de consequenties voor de mensen, met wat ze veroorzaken."