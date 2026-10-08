Druk op Brabantse wegen: ongelukken zorgen voor vertragingen tot een uur

Automobilisten moesten donderdagochtend flink wat geduld hebben op de Brabantse snelwegen. Op meerdere belangrijke wegen stonden lange files. Op de A58 bij Bavel en de A2 bij Valkenswaard liep de vertraging door ongelukken op tot ongeveer een uur. Rond half tien was de grootste drukte voorbij.

Uur vertraging op A58

Op de A58 richting Breda was bij Bavel een ongeluk gebeurd. Het verkeer werd daar over de vluchtstrook langs de plek van het ongeluk geleid. De vertraging liep donderdagochtend op tot ruim een uur.

Een snelle uitweg was er niet. Volgens Rijkswaterstaat stonden er ook files op de omleidingsroutes.

Ook raak op A2

Ook op de A2 vanuit Maastricht richting Eindhoven was het druk. Tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard stond volgens de ANWB elf kilometer file door een ongeluk. Automobilisten moesten daar rekening houden met ongeveer een uur extra reistijd.