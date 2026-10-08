Druk op Brabantse wegen: ongelukken zorgen voor vertragingen tot een uur
Automobilisten moesten donderdagochtend flink wat geduld hebben op de Brabantse snelwegen. Op meerdere belangrijke wegen stonden lange files. Op de A58 bij Bavel en de A2 bij Valkenswaard liep de vertraging door ongelukken op tot ongeveer een uur. Rond half tien was de grootste drukte voorbij.
Uur vertraging op A58
Op de A58 richting Breda was bij Bavel een ongeluk gebeurd. Het verkeer werd daar over de vluchtstrook langs de plek van het ongeluk geleid. De vertraging liep donderdagochtend op tot ruim een uur.
Een snelle uitweg was er niet. Volgens Rijkswaterstaat stonden er ook files op de omleidingsroutes.
Ook raak op A2
Ook op de A2 vanuit Maastricht richting Eindhoven was het druk. Tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard stond volgens de ANWB elf kilometer file door een ongeluk. Automobilisten moesten daar rekening houden met ongeveer een uur extra reistijd.
Verderop op de A2, vanuit Den Bosch richting Utrecht, zorgde een ongeluk eveneens voor problemen. Tussen de afrit Veghel en Waardenburg stond rond half acht veertien kilometer file, goed voor ongeveer een uur vertraging. De weg is daar inmiddels weer vrij.
30 kilometer op de A50
Op de A50 stond staat tussen Oss-Oost en Renkum 30 kilometer file en was de vertraging rond negen uur meer dan 50 minuten.
Problemen op A27
Ook op de A27 vanuit Breda richting Gorinchem stond een lange file. Tussen knooppunt Hooipolder en Industriegebied Avelingen ging het om veertien kilometer en ongeveer 44 minuten vertraging.
Een deel van de weg is vanwege de slechte toestand van het wegdek dicht voor zware vrachtwagens.
Ook landelijk was het een zeer drukke ochtendspits. Rijkswaterstaat telde rond half negen bijna 500 kilometer file op rijkswegen. Op een normale donderdagochtend is dat ongeveer 350 kilometer. Volgens Rijkswaterstaat komt de extra drukte door de omslag naar regenachtig weer en verschillende ongelukken.
De ANWB kwam rond kwart over acht zelfs op ruim 860 kilometer file. Vorige week donderdag was het overigens nog drukker: toen stond er op het hoogtepunt volgens Rijkswaterstaat 577 kilometer file en volgens de ANWB 935 kilometer.