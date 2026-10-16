WK-ganger Grünberg zat er na tegenslagen doorheen: 'Praatte mezelf moed in'

Als kleine jongen keek Jermain Grünberg op de tribune van het Rotterdamse Ahoy naar het WK turnen. Nu op 26-jarige leeftijd mag de Tilburger zelf meedoen aan het eindtoernooi in Rotterdam, het vijfde WK in zijn carrière. En dat na een erg lastig en pijnlijk jaar. “Hoe moeilijker de weg, hoe fijner het gevoel als je er eenmaal staat.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het was niet bepaald een al te leuk jaar voor Grünberg. In 2025 pakte hij nog wel zijn eerste nationale titel en dat niet lang na het overlijden van zijn stiefvader. Verder had hij veel last van blessureleed.

“Als ik de afgelopen twee maanden iedere dag honderd procent had gegeven, had ik hier niet gestaan”, zegt de Tilburger die kampte met rugklachten. In overleg met zijn coach besloot hij het wat rustiger aan te doen. “Je kunt het forceren, maar dan loop je het risico het erger te maken. Wat heb je daar aan? We hebben het slim aangepakt, qua planning ben ik op het WK in mijn beste vorm.” Ook op mentaal gebied voelt Grünberg zich sterk. En dat terwijl er momenten waren dat hij zich afvroeg wat hij aan het doen was. “Ik heb er een tijdje doorheen gezeten, al praatte ik mezelf in mijn hoofd telkens moed in. Mijn coach was een fijne hulp, ik voel veel vertrouwen. Pas als ik mentaal goed ben, kan ik fysiek optimaal herstellen. En weet je, ieder mens heeft weleens een zware periode. Daarin ben ik echt niet de enige.”

"Zo eenvoudig is het niet om bij de nationale ploeg te zitten."

Dat hij werd geselecteerd voor zijn vijfde WK, is voor de buitenwacht geen verrassing. Voor Grünberg zelf ook niet, maar hij beseft dat het hem niet is aan komen waaien. “Zo eenvoudig is het niet om bij de nationale ploeg te zitten. Bovendien is het niveau bij de talenten flink toegenomen, een goede ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat we elkaar extra scherp houden.” Nieuw is een WK niet meer voor de Tilburger, maar dat betekent niet dat er geen wedstrijdspanning is. Zeker nu het WK in eigen land is, voelt hij zelfs meer zenuwen dan voor zijn eerste WK. “Het WK is altijd bijzonder, je kunt je meten met de beste turners. Ik doe nu met het team mee in plaats van individueel en dat zorgt voor een andere druk. Je moet shinen op de toestellen waarbij je wordt ingezet en je wil het voor het team zo goed mogelijk doen. Dat is anders dan als je je alleen focust op je eigen prestatie.”

"Hard trainen en in jezelf blijven geloven."

De top acht met het team op dit WK is het doel van Grünberg. De Tilburger heeft op lange termijn als hoofddoel kwalificatie voor de Olympische Spelen 2028 in Los Angeles. “Ik durfde als kind al groots te dromen, dan maak je meer kans op de top. Als je hard blijft trainen en in jezelf blijft geloven, dan valt het kwartje jouw kant op.”

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