Deze school steunt lhtbi-studenten: 'Acceptatie gaat stapje voor stapje'

Paarse kleding, kraampjes en een fototentoonstelling: het Koning Willem I College in Den Bosch vierde donderdag Every Day is Coming Out Day. Met dit eigen evenement wil de mbo-school lhbti+-studenten laten zien dat ze erbij horen en geaccepteerd worden zoals ze zijn.

Collin Beijk Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Op veel scholen staat Paarse Vrijdag voor solidariteit met lhbti+-jongeren. Toch daalt de acceptatie. Uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut blijkt dat nog maar 22 procent van de puberjongens homo's accepteert. Bij meisjes daalde de acceptatie van homoseksualiteit van 78 naar 51 procent. Marjolein van Hout is vakdocent fotografie op het Koning Willem I College en initiatiefnemer van het evenement. Ze kent de cijfers. "En daarom is zo'n dag hard nodig. Want als jij je veilig en gezien voelt en goed in je vel zit, studeer je ook beter."

Marjolein van Hout is de initiatiefnemer van het evenement (foto: Collin Beijk).

Vier leerlingen vertellen in hun eigen woorden waarom ze op school Paarse Vrijdag en Coming Out Day in een eigen evenement vieren en wat dat voor ze betekend. Nog zoekende

Voor Max Bakker (19) is het belangrijk dat haar opleiding aandacht besteedt aan Paarse Vrijdag en Coming Out Day. Ze hangt met een portretfoto op de tentoonstelling en voelt zich op school veilig om zichzelf te zijn. "Je brengt als kind en jongvolwassene toch de meeste tijd door op school. Als er een plek naast thuis is waar je jezelf wil voelen, dan is het wel hier."

Dat gevoel van acceptatie was niet altijd vanzelfsprekend. Op haar middelbare school werd wie 'anders' was regelmatig nageroepen door leerlingen van een andere school. Max is zelf nog zoekende naar haar identiteit. "Ik luister naar hij, zij, hen. Ik ben daar makkelijk in, want ik weet het nog niet." Juist daarom vindt ze zichtbaarheid belangrijk. "Laat mensen zichzelf zijn en ontdekken wie ze zijn. Plak er niet meteen een label op."

Max Bakker (19) op Every Day is Coming Out Day van het Koning Willem I College (foto: Collin Beijk). - Collin Beijk

Gesteund in Veghel

Juultje Claasen (18) is blij met het evenement. "Ik ben lekker mezelf en heb lak aan wat mensen van mij vinden, maar dat geldt niet voor iedereen. En zo'n dag als vandaag steunt die mensen, dat ze wel gewoon zichzelf kunnen zijn en dat is belangrijk." Toen ze op haar twaalfde ontdekte dat ze andere voorkeuren had dan veel klasgenoten, voelde ze zich gesteund op haar middelbare school in Veghel. "De docenten maakten heel duidelijk dat ik mocht zijn wie ik ben." Ze begrijpt niet dat niet iedereen daar zo over denkt. "Wat maakt het uit van wie je houdt en wat je voelt? Respecteer elkaar gewoon."

Juultje Claasen (18) op Every Day is Coming Out Day van het Koning Willem I College (foto: Collin Beijk).

Verschillen op school

Volgens Joshua Vissers (23) hoeft er niet per se een enorm feest gevierd te worden, maar mag de queergemeenschap wel zichtbaar zijn. "Want dat helpt bij de acceptatie en gelijkheid, denk ik." Hij hoopt dat mensen in de toekomst minder letten op labels als gay, lesbisch of trans, en gewoon op de persoon. "Ik ben wie ik ben en je geaardheid is natuurlijk niet je persoonlijkheid." Via zijn jongere zusjes merkt hij dat jongeren de regenbooggemeenschap steeds minder accepteren. "Dan hoor je weleens hoe er in hun omgeving over gedacht en gesproken wordt." Ook binnen het Koning Willem I College zijn er verschillen. "Mijn media-opleiding is heel openminded, maar er zijn opleidingen waar dat wat minder is. Die acceptatie mag in stapjes, het is een proces dat tijd kost. Ik snap dat dit soort dagen soms als een parade voelt, maar die is helaas wel nodig."

Joshua Vissers (23) op Every Day is Coming Out Day van het Koning Willem I College (foto: Collin Beijk). - Collin Beijk

Nuchtere reacties

Volgens Iris van der Heijden (15) dragen Paarse Vrijdag en Coming Out Day bij aan een veilige omgeving voor lhbti+-jongeren. Zelf kwam ze op haar twaalfde uit de kast en voelde ze zich veilig om dat te doen. "Het is belangrijk dat iedereen die veiligheid voelt. Zo'n dag als vandaag op school helpt daarbij. We zijn gewoon mensen en mogen houden van wie we willen", zegt ze. Over kritiek dat de regenbooggemeenschap te nadrukkelijk aanwezig zou zijn, is Iris duidelijk. "Je hoeft niet naar de Pride te kijken, niemand dwingt je te gaan." Ze kreeg zelf nog geen negatieve reacties omdat ze op meisjes valt. Volgens haar reageren mensen vaak nuchter, maar ze beseft dat die acceptatie niet voor iedereen vanzelfsprekend is, ook voor haar niet.