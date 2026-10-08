Omgekomen scooterrijder Quinn (20) krijgt afscheid met honderden scooters
Honderden scooterrijders namen donderdagmiddag afscheid van de vorige week omgekomen Quinn (20) uit Sprang-Capelle. Ze verzamelden zich bij uitvaartcentrum Berkhaag. Daarna reed een lange stoet van scooters en auto's naar de plek van het ongeluk, waar iedereen twee minuten stil was.
Hard getoeter stijgt op van de vele scooters als de kist van Quinn het uitvaartcentrum verlaat en in de rouwauto wordt gezet. Er vloeien tranen. Honderden vrienden doen mee aan de ride-out, een gezamenlijke tocht waarbij een lange stoet van scooters en auto's Quinn begeleidt.
Quinn botste vorige week dinsdagavond vlak bij zijn huis met zijn scooter op een auto die van rechts kwam. Hij werd zwaargewond naar het ETZ ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar overleed hij woensdagavond in het bijzijn van zijn familie.
Ride-out voor Quinn
Goede vriendin Zoë organiseert de tocht. "Quinn was de hele dag bezig met scooters, hij zou dit heel mooi gevonden hebben." Volgens haar rijden zo'n tweehonderd scooters mee. "Hij zal balen, jongen, dat hij hier niet bij kan zijn", zegt een andere vriend. Scooters waren Quinns lust en leven.
Bij het vertrek vormen vrienden een erehaag met lichtfakkels. Na een korte rit door Sprang-Capelle stopt de stoet bij de plek waar het ongeluk vorige week dinsdag gebeurde, een paar honderd meter van zijn huis.
Twee minuten stilte
De familie staat bij de gedenkplek, die vol ligt met bloemen. De achterdeur van de rouwauto gaat open, zodat de kist zichtbaar is. Zo is Quinn erbij als het grote gezelschap twee minuten stil is.
Daarna gaat er vuurwerk de lucht in. Naast scooters was vuurwerk een grote passie van Quinn. Na de vuurwerkshow rijdt de stoet verder. De scooterrijders kunnen de uitvaart volgen op grote schermen bij jongerencentrum Tavenu in Waalwijk. De directe familie en de beste vrienden rijden met Quinn verder naar het crematorium in Nieuwkuijk.
Geruchten
De familie is de afgelopen week erg geschrokken van de vele negatieve reacties na zijn overlijden, zegt broer Etiënne. Quinn zou veel te hard hebben gereden. "Quinn reed vaak te hard, maar niet die avond." Meerdere getuigen zagen Quinn op de scooter in elkaar zakken.
In het ziekenhuis bleek dat Quinn zwaar hersenletsel had. "Daar werd ons verteld dat Quinn een hersenbloeding had gekregen terwijl hij op de scooter zat." Dat zou blijken uit de hersenscans. Het ziekenhuis wil uit privacyredenen niet bevestigen of dat zo is. Een hersenscan na een ongeluk ziet er anders uit dan een scan na een hersenbloeding.
Voortekenen
"Quinn klaagde de afgelopen weken vaak over hoofdpijn en hij viel twee keer uit het niets flauw", zegt Etiënne. "Dat waren waarschijnlijk al voortekenen." Voor de familie is het een kleine geruststelling dat volgens hen een hersenbloeding Quinn het leven heeft gekost en niet roekeloos rijgedrag. "Hij zei altijd: ik wil sterven op de scooter."