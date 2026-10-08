Omgekomen scooterrijder Quinn (20) krijgt afscheid met honderden scooters

Honderden scooterrijders namen donderdagmiddag afscheid van de vorige week omgekomen Quinn (20) uit Sprang-Capelle. Ze verzamelden zich bij uitvaartcentrum Berkhaag. Daarna reed een lange stoet van scooters en auto's naar de plek van het ongeluk, waar iedereen twee minuten stil was.

Ruud Ritzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Hard getoeter stijgt op van de vele scooters als de kist van Quinn het uitvaartcentrum verlaat en in de rouwauto wordt gezet. Er vloeien tranen. Honderden vrienden doen mee aan de ride-out, een gezamenlijke tocht waarbij een lange stoet van scooters en auto's Quinn begeleidt. Quinn botste vorige week dinsdagavond vlak bij zijn huis met zijn scooter op een auto die van rechts kwam. Hij werd zwaargewond naar het ETZ ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar overleed hij woensdagavond in het bijzijn van zijn familie. Ride-out voor Quinn

Goede vriendin Zoë organiseert de tocht. "Quinn was de hele dag bezig met scooters, hij zou dit heel mooi gevonden hebben." Volgens haar rijden zo'n tweehonderd scooters mee. "Hij zal balen, jongen, dat hij hier niet bij kan zijn", zegt een andere vriend. Scooters waren Quinns lust en leven.