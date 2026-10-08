Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen

Maarten van der Weijden stopt definitief met zijn zwemtochten voor het goede doel. Na jaren van ellenlange tochten om geld op te halen voor kankeronderzoek, merkt de olympisch kampioen uit Vught dat het hem te zwaar wordt. "Het is welletjes geweest", zegt hij tegen De Telegraaf.

Stichting blijft bestaan "Ik stop met opgeheven hoofd", zegt hij. "Maar de stichting is niet weg." De stichting blijft om te controleren hoe de lopende kankeronderzoeken verlopen waarvoor geld is ingezameld. Met zijn zwemacties haalde Van der Weijden door de jaren heen ruim 18 miljoen euro op voor kankeronderzoek.

De 45-jarige zwemmer maakte donderdag ook bekend dat hij stopt met geld inzamelen voor de Maarten van der Weijden Foundation. Aan het einde van de middag verduidelijkte hij tegenover het ANP dat de stichting wel blijft bestaan.

Van der Weijden, die zelf herstelde van acute leukemie, won in 2008 in Peking olympisch goud op de 10 kilometer open water. Datzelfde jaar werd hij Sportman van het Jaar. Na zijn gouden race stopte hij met wedstrijdzwemmen en zette hij zijn talent in voor het goede doel. Zo zwom hij in 2018 en 2019 de Elfstedenzwemtocht en zwom hij heen en weer naar Engeland.

'Te zwaar geworden'

In de zaterdagbijlage VRIJ van De Telegraaf legt hij uit waarom hij stopt. "Ik móést geld ophalen voor alle anderen die door de ziekte zijn getroffen. Ik voelde het als een verantwoordelijkheid. Nu is het klaar. Het is te zwaar geworden."

Zijn vader leerde hem dat de wereld maakbaar is: als je je best doet, kun je alles voor elkaar krijgen. "Dat is niet zo", zegt Van der Weijden nu. "Je hebt geluk of je hebt pech."

Laatste tocht gestaakt

Dat zijn zwemtochten steeds zwaarder werden, bleek in augustus. Toen wilde hij 270 kilometer door 22 steden zwemmen om geld op te halen voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. Door misselijkheid en buikklachten moest hij de tocht onderbreken.

Kort daarna sprong de zwemmer opnieuw het water in, maar zijn klachten werden erger en hij kreeg er zelfs koorts bij. Daarna stopte hij definitief. Van der Weijden had vooraf al gezegd dat dit zijn laatste zwemactie voor het goede doel zou zijn.