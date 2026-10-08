Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen en zijn foundation

Zwemicoon Maarten van der Weijden stopt met zijn zwemcarrière én met de Maarten van der Weijden Foundation. "Het is welletjes geweest", laat de zwemmer uit Vught weten aan De Telegraaf.

Van der Weijden won in 2008 in Peking olympisch goud op de 10 kilometer open water en werd datzelfde jaar Sportman van het Jaar. Na zijn gouden race stopte hij met wedstrijdzwemmen en zette hij zijn talent in voor het goede doel. Zo zwom hij in 2018 en 2019 de Elfstedenzwemtocht en zwom hij heen en weer naar Engeland. De 45-jarige, die zelf herstelde van acute leukemie, haalde meer dan 18 miljoen euro op voor kankeronderzoek.

'Te zwaar geworden'

In de zaterdagbijlage VRIJ van De Telegraaf legt hij uit waarom hij stopt. "Ik móést geld ophalen voor alle anderen die door de ziekte zijn getroffen. Ik voelde het als een verantwoordelijkheid. Nu is het klaar. Het is te zwaar geworden."

Van zijn vader leerde hij altijd dat de wereld maakbaar is. "Als je je best doet, kun je alles voor elkaar krijgen. Dat is niet zo. Je hebt geluk of je hebt pech."

Laatste tocht gestaakt

Dat zijn zwemtochten steeds zwaarder werden, bleek in augustus. Toen wilde hij 270 kilometer langs 22 steden zwemmen om geld op te halen voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. Van der Weijden moest zijn tocht staken door misselijkheid en buikklachten.

Kort daarna sprong de zwemmer opnieuw het water in, maar zijn klachten werden erger en hij kreeg er zelfs koorts bij. Van der Weijden had vooraf al gezegd dat dit zijn laatste zwemactie voor het goede doel zou zijn.