Breda flink geschrokken door heftige achtervolging: 'Hoorde harde klap'

Een auto die een fatbiker achtervolgde, heeft donderdagmiddag voor flinke schrik gezorgd in de wijk Fellenoord in Breda. Na een botsing ontstond ruzie op straat en mogelijk is er geschoten. Twee mensen raakten gewond. "Ik hoorde een harde klap", vertelt een medewerker van een kantoorpand in de straat. "Toen ik naar buiten keek, zag ik mensen met elkaar op de vuist gaan."

De auto achtervolgde de fatbiker in de buurt van de Spuistraat. Aan de Fellenoordstraat botsten ze uiteindelijk op elkaar. Daarbij raakte de auto ook nog een andere auto. Na de botsing stapten de automobilist en een bijrijder uit en ontstond er ruzie met de gewonde fatbiker. Mogelijk is daarbij ook geschoten. Waarom de auto de fatbiker achtervolgde, is nog niet bekend. Agenten met kogelwerende vesten kwamen op de melding af. Ook buurtbewoners meldden dat er is geschoten.

Opvang in kapsalon

De eigenaresse van een kapsalon aan de Fellenoordstraat was aan het knippen toen ze een gewonde man op straat zag. "Ik zag een gewonde man met één schoen aan. Hij probeerde elke auto die hij zag tegen te houden, omdat hij gewond was." Ze ving de fatbiker op in haar kapsalon en belde de hulpdiensten. "Hoe hij er nu aan toe is, weet ik niet."

Politie op straat (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).