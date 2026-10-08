Laura van den Elzen uit Gemert gooit hoge ogen in Duitse hitlijsten

Laura van den Elzen (29) uit Gemert timmert al jarenlang aan de weg als zangeres in Duitsland. En met succes. Haar nieuwe nummer 'Ich geb ne Runde Liebe aus', die ze heeft gemaakt met haar vriend en zusje, staat nu zelfs in de top 10 van de Duitse Schlager Top 100.

Precies tien jaar geleden gooide Laura hoge ogen tijdens ‘ Deutschland sucht den Superstar ’, waar ze er vandoor ging met een tweede plaats. Sindsdien zijn al haar pijlen gericht op ons buurland.

En nu, jaren later, valt ze nog steeds valt in de smaak bij de Duitsers. Het wordt voor haar zelfs steeds moeilijker om ongezien over straat te lopen daar. "Maar ik vind het vooral heel leuk", zegt Laura in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.

Herkend over de grens

Ze ziet het als een compliment voor haar harde werk als mensen haar aanspreken. Samen met haar vriend schrijft en produceert ze de muziek helemaal zelf. "Als je de grens over gaat en herkent wordt, dan weet je eigenlijk pas van: oh het komt wel overal aan."

Haar muziek slaat zeker aan. Dat blijkt uit de Schlager Airplay Charts Top 100. Daar staat het nummer Ich geb ne Runde Liebe aus zelfs op plek zeven. Het lied heeft ze gemaakt met haar vriend en muziekpartner Mark en zusje Amber. Nu staat ze dus tussen niemand minder dan 'koningin van de Schlager': Helene Fischer.

Ondanks dat ze zegt dat grote dromen nu langzaam uitkomen, heeft ze nog één ding hoog op haar lijstje staan. Dat is een eigen liedje zingen bij De Schlagerbooom, een populaire Duitstalige muziekshow. "Dat je bij die grote tv-show mag staan en een lied mag performen."