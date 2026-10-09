Man twee uur vast in lift station Oisterwijk, brandweer moet hem bevrijden

Een man heeft donderdagavond bijna twee uur vast gezeten in de lift bij station Oisterwijk. Hij stapte rond kwart voor tien met zijn fiets de lift in, maar die ging vervolgens niet meer open.

Daarop kwam een beveiligingsbedrijf in actie, maar die kreeg de lift niet aan de praat. Rond elf uur kwam ook de brandweer naar het station. Een elektrische schakelkast werd geopend en met een speciale liftsleutel werd geprobeerd de man te bevrijden. Dit lukte echter niet.

Daarop besloot de brandweer met groot gereedschap de liftdeur te forceren. Na bijna twee uur werd de man uit zijn benauwde positie bevrijd. Hij kreeg een flesje water aangeboden en kon nog net de laatste trein richting Tilburg nemen.

De lift is inmiddels buiten werking gesteld. De brandweer heeft de omgeving rond de lift afgezet. De lift staat inmiddels bekend als horrorlift. Dit was al de vijfde keer dat iemand vast kwam te zitten in de lift.