Pinda’s vielen tegen, haver niet: Anniek uit Reusel bakt eigen muesli

Anniek Huijbregts (39) uit Reusel bracht haar jeugd door tussen de akkers van haar vaders boerenbedrijf. Nu geeft ze er als haverboerin haar eigen draai aan. Van haver, een graan dat een beetje in de vergetelheid is geraakt, maakt ze ambachtelijke muesli. Daar komt een flinke dosis durf en pioniersgeest bij kijken.

Karin Kamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Haar vader begon ongeveer veertig jaar geleden zijn boerenbedrijf, op een stuk land een paar kilometer verderop. Hij hield varkens en verbouwde daarnaast uien, aardappels en waspeen. Nu runt Anniek, moeder van drie kinderen, de akkerbouwtak samen met haar zwager. De groenten en aardappels rollen nog steeds in grote hoeveelheden van de akkers, maar Anniek wilde meer. En vooral: iets anders dan traditioneel boeren. Een paar jaar geleden begon ze als een van de eersten in Nederland te experimenteren met pinda’s, om er pindakaas van te maken.

Anniek teelt het vergeten gewas haver op twee hectare land (foto: Karin Kamp).

Maar de opbrengst viel tegen en nu weet ze dat er flinke hordes te nemen zijn. “Het klimaat is hier wat koud en nat. In warme landen zoals Argentinië en China gedijen pinda’s beter.”

“Mijn man keek het allemaal een beetje aan en zei: ik heb iets voor je gekocht.”

Een illusie armer, maar niet uit het veld geslagen, waagt Anniek dit seizoen een nieuwe poging. “Het was al jaren mijn wens om zelf muesli te maken voor de verkoop”, zegt ze. “Mijn vader zei: je moet haver proberen, dat is oersterk en mislukt nooit.”

De haver groeit goed op het land van Anniek (privéfoto).

Nuchter als ze is, besloot ze gewoon te gaan zaaien. Huppakee, aan de slag, met twee hectare grond, ongeveer vier voetbalvelden. En Anniek bleek een geboren haverboerin, want de oogst was een succes. “Het is nog een beetje zoeken, hoor”, zegt ze. “Het is toch weer andere teelt, maar het lukt wel. Wel hoop ik in de toekomst meer kilo’s haver te krijgen, en dat ik de kwaliteit kan evenaren.” Een extern bedrijf haalt het kaf eraf en stoomt en plet de haver. De muesli maakt ze zelf, in haar eigen keuken. “Ik gebruikte eerst mijn eigen oven, maar de hoeveelheden waren zo gigantisch, er was geen beginnen aan. Mijn man keek het allemaal een beetje aan en zei: ik heb iets voor je gekocht.”

“De markt is grillig, zelfs mijn vader had nog nooit zo’n lage prijs meegemaakt.”

“Kort daarna werd er een professionele bakkersoven geleverd, die zo groot was dat-ie niet door de deur van het kantoortje paste. Nu staat-ie in mijn keuken en kan ik 15 kilo muesli per keer bakken”, zegt Anniek lachend. “Ja, het ruikt altijd heerlijk bij ons in huis.” Annieks ambachtelijke muesli ligt in 28 boerderijwinkels in Nederland en België. Er zijn vier varianten, onder andere met vijgen, appel en kokos.

Anniek wilde iets nieuws neerzetten en begon met het telen van haver (foto: Karin Kamp).