‘Niet elke pedofiel is een kindermisbruiker’: zo werkt deze preventielijn

Niet elke pedofiel is een kindermisbruiker, zegt Offlimits. De preventielijn van die stichting helpt mannen die seksuele gevoelens voor kinderen hebben, maar daar vaak niet naar willen handelen. Het doel: voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van misbruik.

Bij de anonieme lijn kloppen mannen aan met een seksuele aantrekking tot minderjarigen. Een groot deel van hen wil daar niet naar handelen. “Zij weten dat het schadelijk is voor minderjarigen en willen hun geen schade aandoen. Wel maken ze zich zorgen over hun romantische of seksuele gevoelens voor minderjarigen. Ze zoeken hulp bij de vraag hoe ze daarmee omgaan.”

'Ze willen hun geen schade aandoen' Offlimits is een stichting die online misbruik bestrijdt. Bij de preventielijn spreken ze niet van een ziekte, maar van een aantrekking. “Niet alle mensen met seksuele gevoelens voor minderjarigen zijn kindermisbruikers. En andersom hebben niet alle mensen die kindermisbruik plegen een aantrekking tot minderjarigen”, zegt Kelly van den Heuvel van de preventielijn.

Bij de Bossche zwemleraar Benno L. ging het anders. Deskundigen stelden bij hem een pedofiele stoornis vast en hij misbruikte kinderen in Nederland én Duitsland. “Helaas heb ik een ziekte meegekregen, waar ik zelf niet om heb gevraagd. Als ik kon, zou ik het eruit laten opereren”, schrijft hij in een brief aan Omroep Brabant-verslaggever Eva de Schipper .

Benno L. werd in 2010 veroordeeld tot zes jaar cel voor het misbruiken van tientallen kinderen tijdens zwemles. In 2024 bleek hij opnieuw kinderen te hebben misbruikt, dit keer in Duitsland. Deskundigen stelden een pedofiele stoornis vast. In 2025 werd hij in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar cel en tbs. Dat maakt hem een veroordeelde kindermisbruiker.

Vanaf het eerste contact gebruikt Offlimits bewust de term aantrekking en niet ziekte of stoornis. Een pedofiele stoornis kan overigens wel worden vastgesteld door deskundigen volgens het internationale handboek voor psychische stoornissen DSM-5, zoals dat bij Benno L. werd vastgesteld.

"Wij zeggen niet dat pedofilie een seksualiteit moet zijn waar mensen uiting aan mogen geven. Maar als je puur kijkt hoe mensen het zelf ervaren; het is iets dat zich in de puberteit ontwikkelt en het is vrij consistent. Je kan het niet zomaar veranderen. Het lijkt daarmee op een aantrekking." Door handvaten aan hen te geven, hoopt de preventielijn kindermisbruik te voorkomen.

Behandeling

Bij een eerste belletje achterhaalt een medewerker van de preventielijn of het gaat om gevoelens voor kinderen of dat er sprake is van strafbaar gedrag zoals het kijken van misbruikbeelden. "Dat is onze grootste groep. We zorgen ervoor dat deze mensen in behandeling kunnen bij een forensisch polikliniek zoals de Rooyse Wissel of de Woenselse Poort." Als mensen vrijwillig in behandeling gaan, volgt er vaak geen straf. Tussen het eerste contact en de behandeling in kunnen zij gebruikmaken van een zelfhulpmethode van Offlimits.

Bij een kliniek leren de veelal mannen meer over zelfacceptatie. "Er worden risicofactoren besproken, maar ook vragen als: hoe ga je om met die gevoelens? Hoe geef je er op een veilige manier uiting aan, bijvoorbeeld met alleen fantasieën? Hoe kan je terugval voorkomen", somt Van den Heuvel op.

Ook leren zij met het zogeheten Good Lives Model op een andere manier invulling te geven aan hun leven. "Denk aan werk, hobby's en vriendschappen. Er zijn heel veel manier waarop iemand een waardevol leven kan hebben zonder dat stukje seksualiteit."

Stigma

Contact met vrienden en familieleden kan hierin helpend zijn. Maar het daarover hebben met anderen is een flinke drempel voor hen, merkt Van den Heuvel. Het brengt volgens haar veel stigma's met zich mee. "Als iedereen zegt: 'alle pedofielen zijn kindermisbruikers' dan kan iemand dat gaan geloven. Het internaliseren van deze stigma's en soms al bestaande psychische problemen kan voor sociaal isolement zorgen, wat de kans op misbruik kan vergroten."

'Een vriendelijke man met een baard en dikke buik' of 'een soort opa-figuur', zo omschrijven oud-buurtbewoners de Bossche zwemleraar in de podcast Benno L. zat aan mijn kind. Maar het beeld dat iemand met een seksuele aantrekking voor kinderen een oude man is, hoeft volgens Van den Heuvel niet te kloppen.

Vaak jonge mannen

"Bijvoorbeeld bij onderzoeken over het kijken naar misbruikbeelden gaat het vaak over jongere mannen tussen de 18 en 25 jaar. Jongere mannen spreken we ook veel bij onze preventielijn. Sommigen van hen merken al vroeg dat de seksuele aantrekking niet mee ontwikkelt met hun leeftijd."

Ook familieleden, vrienden, bekenden of professionals kunnen bellen naar Offlimits als zij zich zorgen maken over iemands gedrag richting kinderen of als zij bijvoorbeeld misbruikbeelden van minderjarigen hebben ontdekt.

De preventielijn begeleidt hen om het gesprek aan te gaan met diegene. Ook worden er voor deze familieleden en vrienden lotgenootgroepen georganiseerd. Vragen als 'waarom kijkt mijn partner misbruikbeelden' en 'hoe vertel je anderen over de situatie' komen daarin voorbij.