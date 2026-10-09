Kevin finisht na 40 ultramarathons in 40 dagen: 'Alsof ik morgen weer ga'

Fit en fris kwam Kevin Nicola vrijdagmiddag over de finish in Bergen op Zoom. Je zou niet zeggen dat hij veertig dagen achter elkaar een ultramarathon heeft gelopen. Toch is het zo. "Ik voel me alsof ik morgen weer ga hardlopen", zegt hij.

"Ik ben goed vermoeid, maar ik voel me wel heel energiek", zegt hij na het rennen van in totaal zo'n 1850 kilometer. De oud-militair was op zoek naar een nieuwe uitdaging en wilde anderen inspireren. En zo ontstond het idee voor een veertigdaagse ultramarathon.

Elke dag opnieuw heeft hij tussen de 45 en 50 kilometer gelopen langs de landsgrenzen van Nederland. Het waren vrijdag de allerlaatste loodjes voor hem. Onder luid applaus, muziek en confetti kwam hij over de finish aan de Sint-Josephstraat.

Energie steeg

Na zijn finish vertelt hij dat hij een paar zware momenten heeft gehad. Zo had hij op dag twee al pijn in zijn knie. Maar naar eigen zeggen steeg zijn energie juist de afgelopen dagen. "Ik kan vandaag de wereld aan", zegt hij zelfverzekerd. Iets wat hij vooraf niet direct had verwacht. "Nu voel ik me alsof ik morgen weer ga hardlopen."

Aan zijn unieke hardloopuitdaging ging een jaar aan voorbereiding vooraf. Of hij dit anderen aanraadt? Niet helemaal. "Ik zou iedereen wel aanraden om gewoon het uiterste uit zichzelf te halen. Op welk niveau dat dan ook is."

Hij wil met zijn prestatie de boodschap 'ignore the noise' overbrengen. "Waar je ook tegenaan loopt in het dagelijks leven. Of dat een depressie is, moeite hebben met je dieet of dus een hardloopuitdaging aangaat waar je niet doorheen lijkt te komen: als je de externe ruis blijft negeren, dan is alles haalbaar", legt hij uit.

Alle hoeken gezien

Zijn hoogtepunt is dat hij met zijn team en zijn gezin alle hoeken van het land heeft gezien. Met zijn vrouw Nikita en kinderen Austin en Jax sliepen ze de afgelopen tijd in een camper. En wat hem is opgevallen: "Dat je het hele rondje maakt en wanneer je Brabant weer in loopt, zeggen de mensen weer 'hoi' terug", vertelt hij. "Dat vond ik het mooiste denk ik."

Komend weekend staat voor Kevin in het teken van bijkomen en ontspannen. "Morgen heb ik lekker een massage geboekt, ik ga naar een hotel, lekker veel eten en vooral focussen op mijn herstel."