Deze topsporter geniet van een leven vol reizen, maar loopt tegen muur aan

Voor zijn sport ziet hij prachtige plekken in Europa. Kanoslalomvaarder Joris Otten (28) uit Helmond is tien maanden per jaar in het buitenland en heeft een duidelijk doel: de Olympische Spelen 2028 in Los Angeles. Tegenover de mooie dingen van zijn sport staat de onzekerheid op financieel gebied. Daardoor ontbreekt een trainer, ook komend NK in Sint-Oedenrode. "Ik loop tegen een muur aan en ik kom er niet omheen."

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Otten is niet vaak thuis. Het overgrote deel van het jaar is hij ergens anders in Europa om te trainen en voor wedstrijden. De laatste vijf jaar woonde de geboren Helmonder in Frankrijk, maar sinds kort woont hij in Vught. "Naast de sport had ik in Frankrijk niet veel te doen, mijn leven was best geïsoleerd." Komende zondag is hij in Sint-Oedenrode waar het NK is. Eigenlijk was die wedstrijd in België, maar door watertekort ging daar een streep doorheen. "Het is leuk om met Nederlanders die een passie voor deze sport hebben het seizoen op een mooie manier af te sluiten", zegt de torenhoge favoriet. "Ik ga voor de winst, dat moet denk ik geen probleem zijn."

Wat is kanoslalom? Bij kanoslalom leg je in stromend water een parcours op het water af, waarbij je tijd belangrijk is, maar ook het aantal fouten. Als je de poortjes waar je doorheen moet aanraakt of mist, krijg je strafseconden.

Voor Otten is kanoslalom al vanaf zijn twaalfde jaar een passie. De Helmonder werkte zich op tot de top van de wereld en wist zich ondanks een weg vol met hobbels op het laatste moment te plaatsen voor de Olympische Spelen 2024.

Tot aan Parijs kreeg hij vrijwel geen financiële steun van NOC*NSF, maar na zijn zeventiende plek op de Spelen hoopte hij op verandering. Het antwoord van de bond bleek negatief. "De grootste tegenvaller uit mijn carrière", zegt hij teleurgesteld.

"Veel gaat op intuïtie, maar doe ik beetje blind."

Met hulp van sponsoren kon hij doorgaan, maar door het kleine budget moest hij keuzes maken. Zo is er bijvoorbeeld geen trainer die hem begeleidt. "Mijn zus maakt mijn trainingsschema’s en helpt me bij wedstrijden als ze kan. Verder gaat veel op intuïtie, maar dat doe ik een beetje blind." Lange tijd ging het goed zonder hulp van een trainer. Het gevoel bij Otten is nu dat coaching noodzakelijk is om verder te komen. "Ik probeer elke keer energie te hebben om het zelf op te lossen. Dat is tot op zekere hoogte gelukt, maar ik sta stil in mijn ontwikkeling." De afgelopen twee seizoenen noemt hij moeizaam. Hij twijfelde onlangs of hij door wilde gaan met topsport, maar het licht blijft op groen staan. "Ten eerste ben ik superblij dat ik door Europa mag reizen voor wedstrijden, dit leven is een privilege. Als ik nu stop, vraag ik me misschien over tien jaar af waarom ik dat gedaan heb. Ik ga vooral meer genieten van wat ik doe, dat is nog belangrijker dan puur alleen het resultaat." De weg naar Los Angeles is lang. Otten voelt dat hij de kwaliteiten heeft om naar zijn tweede Olympische Spelen te gaan. "Ik heb het tot Parijs geschopt met minimale middelen. Dat niveau zit nog steeds in me en met goede hulp kan het er uitkomen."