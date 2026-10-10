Tweede wereldtitel gravel voor wielrenster Marianne Vos

Wielrenster Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijden. De 39-jarige renster uit Babyloniënbroek kwam zaterdagochtend in het Australische Nannup na 126 kilometer over grotendeels onverharde wegen solo over de finish.

In de laatste fase van de wedstrijd reed ze samen op kop met Rosa Klöser, maar de Duitse kwam enkele kilometers voor de streep ten val. Daar profiteerde Vos van.

Minder sterk deelnemersveld

Vos veroverde twee jaar geleden in België haar eerste wereldtitel gravelrijden. Vorig jaar, in Limburg, werd ze nipt tweede achter landgenote Lorena Wiebes.

De wedstrijd in Nannup was de vijfde editie van het WK gravelrijden en de eerste die buiten Europa werd gehouden. Om die reden was het deelnemersveld minder sterk dan andere jaren.

Moeilijk jaar

Vos werd in 2006 voor het eerst wereldkampioene, toen in het veldrijden. In die discipline veroverde ze in totaal acht mondiale titels. Op de weg werd ze drie keer wereldkampioene en op de baan ook nog twee keer. De titel van zaterdag brengt haar aantal wereldtitels nu op vijftien. Ook kroonde ze zich tot olympisch kampioene op zowel de weg als de baan.

De renster uit Babyloniënbroek heeft een moeilijk jaar, met het overlijden van haar vader. In het flashinterview na de wedstrijd hield ze het niet droog. "Dit betekent heel veel voor me", zei ze, om daarna zakelijker de koers te analyseren: "Het was modderiger dan verwacht. We moesten voorzichtig zijn, want sommige stukken waren glad. Rosa was heel sterk. Op alle klimmetjes moest ik heel diep gaan om te kunnen volgen. Met haar val had ze veel pech." Vos heeft al aangekondigd dat ze haar carrière ook volgend jaar nog voortzet.