Bewoners in de wijk Maaspoort voelen zich onveilig: 'Ik loop een blokje om'

Bewoners van de Bossche wijk Maaspoort voelen zich steeds vaker onveilig door overlast van rondhangende jongeren. Ze maken lawaai, zorgen voor een onprettig gevoel en gedragen zich volgens buurtbewoners soms intimiderend. Sommige inwoners passen hun dagelijkse routine zelfs aan. “'Ik loop tijdens het uitlaten van mijn hond een blokje om, zodat de jongeren niet weten waar ik woon."

Dtv Nieuws krijgt al langere tijd signalen over de overlast in de wijk. Ook uit de nieuwe wijk- en buurtmonitor van de gemeente Den Bosch blijkt dat meer inwoners last hebben van rondhangende jongeren. Daarnaast heeft Dtv Nieuws beelden van verschillende videodeurbellen waarop te zien is hoe jongeren meerdere keren tegen een voordeur schoppen.

"Ik was wantrouwend naar jullie, want jullie hadden geen hond bij je", zegt ze. Ze vertelt dat ze haar wandelroute bewust aanpast om de jongeren te ontwijken. "Ik loop een blokje om, zodat ze niet weten waar ik woon."

Verslaggevers zorgen zelf voor wantrouwen Tijdens een avondronde door Maaspoort blijkt dat niet iedereen staat te springen om zijn verhaal te doen. Verschillende bewoners houden liever afstand. Een vrouw die haar hond uitlaat, vertelt dat ze eerst op haar hoede was voor de verslaggevers.

Continue de pineut Sommige buurtbewoners proberen de jongeren wel aan te spreken op hun gedrag. Dat levert volgens de vrouw niet altijd rust op. "Er is een buurman die de jongens probeert te pakken. Hij heeft speciaal camera’s geïnstalleerd en sprint naar buiten. Die is nu continu de pineut."

Ook twee jongere jongens uit de wijk voelen zich soms onveilig. Als ze naar huis fietsen, vermijden ze bepaalde plekken liever. Tegelijkertijd vinden ze het vervelend dat jongeren die gewoon samen buiten zitten, worden aangekeken op het gedrag van anderen.

Gemeente en politie herkennen de overlast

De gemeente Den Bosch is bekend met de situatie in Maaspoort, maar ziet geen stijging in het aantal meldingen. Tussen 1 september en 1 oktober registreerde de gemeentelijke handhaving zes meldingen van jongerenoverlast. Dat zijn er volgens de gemeente niet meer dan in de maanden daarvoor.

Wel benadrukt de gemeente dat niet alle overlast wordt gemeld. Daarom roept ze bewoners op om incidenten te blijven doorgeven. De meldingen gaan vooral over geluidsoverlast, hinderlijk gedrag en situaties die bewoners als onprettig of intimiderend ervaren.

Ook de politie kent de problemen in de wijk. Het gaat onder meer om lawaai, rommel en kattenkwaad. In sommige gevallen gaat het volgens de politie verder en gedragen jongeren zich intimiderend.

Extra toezicht in de wijk

Om de situatie onder controle te krijgen, surveilleert de politie extra in Maaspoort. Ook worden jeugdagenten ingezet om met de jongeren in gesprek te gaan.

De politie benadrukt dat de overlast niet geldt voor de meeste inwoners van de wijk. Jongeren die overlast veroorzaken, kunnen worden aangesproken op hun gedrag. Waar nodig worden ze gewezen op andere plekken om elkaar te ontmoeten, zoals het jongerencentrum.

De gemeente en politie hopen zo de overlast terug te dringen. Zodat bewoners zich weer prettig voelen in hun eigen buurt en niet langer een blokje hoeven om te lopen om de jongeren te vermijden.