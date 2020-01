Overlastgevende groep hangjongeren in Bossche wijk Boschveld voortaan gefilmd

De voetbalkooi in Boschveld waar in het weekend veel overlast is.

Er worden twee bewakingscamera's opgehangen bij de voetbalkooi aan de Copernicuslaan in Den Bosch. Het gemeentebestuur hangt ze op omdat een groep hangjongeren er al drie jaar veel overlast veroorzaakt.

"We zijn hier blij mee, maar het gaat om tijdelijk toezicht en dat moet het ook blijven", laat Johannes Lijzen weten. De voorzitter van de wijkraad wil namelijk niet dat heel Boschveld volgehangen wordt met camera's. Ook al was dat vroeger vanwege de vele drugsdealers wel nodig.

Met name de bewoners van het appartementencomplex dat naast de voetbalkooi ligt hebben veel last van de groep. "Ze staan daar dan met draaiende motoren en er wordt hard muziek gedraaid. Ook laten ze veel rotzooi achter."

Lachgas

Tussen die rotzooi heeft Lijzen ook al geregeld lachgaspatronen op de grond zien liggen. Een trend die ook het gemeentebestuur heeft gezien en extra aanleiding gaf om cameratoezicht in te stellen. "Wat ik gehoord heb is dat de camera's eind maart worden opgehangen", zegt de voorzitter van de wijkraad.

Volgens het college van Den Bosch hebben de jongeren een grote mond, of ze nou wel of niet onder invloed van lachgas zijn. Daarbij blijft het niet. Er is ook sprake van verdachte situaties, agressief rijgedrag en diverse vermogensdelicten.

Intimiderend

De groep die uit zo'n tien tot twintig jongeren bestaat, is volgens Lijzen niet gewelddadig. "Ze roepen omwonenden dan dingen toe en dat komt intimiderend over." Het zorgt ervoor dat buurtbewoners het inmiddels het wel uit hun hoofd laten om de groep aan te spreken op hun gedrag.

Sommige omwonenden zouden zelfs niet meer bij de politie overlast durven melden uit angst voor problemen met de groep. Ondanks extra handhaving en inzet van politie en gemeente blijft de overlast van de hangjongeren bij de voetbalkooi aanhouden en zelfs verergeren.

Preventief

Lijzen zegt dat sommige wijkbewoners de voetbalkooi het liefste zien verdwijnen, maar hij vindt dat geen oplossing. "Sowieso zitten de jongeren niet in de kooi zelf, maar ernaast. En uiteindelijk verplaats je het probleem dan alleen."

Het gemeentebestuur hoopt met de camera's beter zicht op de overlast te krijgen en dat de jongeren zich door het toezicht beter gaan gedragen. Er is besloten dat de camera's in ieder geval tot tot eind 2022 kunnen blijven hangen als dat nodig is.