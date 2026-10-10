Geen onderzoek naar Philips in slaapapneu-affaire, oordeelt de rechter
Er komt geen extra onderzoek naar de rol van Philips in de slaapapneu-affaire. Dat heeft de rechter besloten. Een grote groep beleggers vroeg de rechter naar diepgraven onderzoek naar Philips.
In 2021 vond een wereldwijde terugroepactie plaats van beademings- en slaapapneu-apparaten van een Amerikaanse dochteronderneming van Philips.
De beleggers vinden dat Philips mensen die aandelen van het bedrijf hadden, te laat heeft gewaarschuwd voor problemen met de apparaten. Daardoor zou de koers van het aandeel zijn gedaald en zouden beleggers veel geld hebben verloren.
De Ondernemingskamer, een speciale rechter die zaken over bedrijven behandelt, ziet geen goede reden om te zeggen dat Philips beleggers te laat of verkeerd heeft geïnformeerd. Ook vindt de rechter niet dat het bedrijf beleggers op het verkeerde been heeft gezet.
Schuim kon afbrokkelen
De zaak draait om slaapapneu-apparaten van Philips. In die apparaten zat isolatieschuim dat kon afbrokkelen. Patiënten konden daardoor mogelijk schadelijke deeltjes inademen. Ook konden er chemische stoffen vrijkomen.
In juni 2021 maakte Philips bekend dat miljoenen apparaten moesten worden teruggeroepen. De kwestie leidde wereldwijd tot onrust bij patiënten en beleggers.
Beleggers willen geld terug
De problemen kostten Philips veel geld en zorgden voor een flinke daling van de aandelenkoers. De VEB stelde Philips in 2022 aansprakelijk voor de schade van beleggers. De vereniging schatte die schade toen op 16 miljard euro.
In februari 2025 meldde zich een groep van ruim honderd beleggers die meer dan 800 miljoen euro aan schadevergoeding van Philips eiste. Volgens de vertegenwoordigers van die groep had het bedrijf al eerder kunnen weten dat het schuim problemen kon veroorzaken.
Niet aansprakelijk
Philips ontkent aansprakelijk te zijn en zegt beleggers steeds op tijd en goed te hebben geïnformeerd.
De afwijzing van het verzoek om een diepgaand onderzoek betekent dat de Ondernemingskamer geen aanleiding ziet om de informatievoorziening van Philips in deze zaak verder te onderzoeken. Deze afwijzing betekent niet dat andere onderzoeken in de slaap-apneu-affaire ook niet doorgaan.