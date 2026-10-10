Geen onderzoek naar Philips in slaapapneu-affaire, oordeelt de rechter

Er komt geen extra onderzoek naar de rol van Philips in de slaapapneu-affaire. Dat heeft de rechter besloten. Een grote groep beleggers vroeg de rechter naar diepgraven onderzoek naar Philips.

Femke de Jong Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In 2021 vond een wereldwijde terugroepactie plaats van beademings- en slaapapneu-apparaten van een Amerikaanse dochteronderneming van Philips. De beleggers vinden dat Philips mensen die aandelen van het bedrijf hadden, te laat heeft gewaarschuwd voor problemen met de apparaten. Daardoor zou de koers van het aandeel zijn gedaald en zouden beleggers veel geld hebben verloren. De Ondernemingskamer, een speciale rechter die zaken over bedrijven behandelt, ziet geen goede reden om te zeggen dat Philips beleggers te laat of verkeerd heeft geïnformeerd. Ook vindt de rechter niet dat het bedrijf beleggers op het verkeerde been heeft gezet.