Annie is Brabants oudste en viert haar 109e verjaardag: 'Op naar de 110!'

Blijven ademen, gezond leven en goede genen hebben. Volgens Annie van Laarhoven-Van Horen is dat het geheim om oud te worden. De Bossche is zaterdag 109 jaar geworden en viert dat met een etentje met haar familie in Sint-Michielsgestel. "De burgemeester kwam op verjaardagsvisite vond haar er beter uitzien dan vorig jaar", vertelt haar dochter Bep.

Femke de Jong Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Annie van Laarhoven-Van Horen weet inmiddels als geen ander hoe het is om heel oud te worden. De Bossche, geboren in 1917, is een van de oudste inwoners van Brabant. Haar geheim? "Blijven ademen", zei ze eerder. Ook denkt ze dat haar goede genen hebben geholpen. Ze heeft nooit gerookt en dronk hooguit af en toe iets bij een feestje. Burgemeester op bezoek

De verjaardag bleef ook in Den Bosch niet onopgemerkt. De Bossche burgemeester Jack Mikkers kwam zaterdag bij Annie op bezoek om haar te feliciteren. "Hij had een mooie verrassing voor haar: volgens hem zag Annie er beter uit dan vorig jaar", vertelt Annie's dochter Bep (79). Dochter Bep kan daar wel om lachen. "Mijn moeder had er op dat moment al twee Tia Maria's op zitten. Dat maakte haar behoorlijk spraakzaam, vergeleken met een nuchtere ontmoeting een jaar eerder."

Hoe oud werd de alleroudste Brabander ooit? De oudste inwoner van Brabant ooit was Cornelia Hendrikse-Maas uit Roosendaal. Zij werd 110 jaar en 226 dagen oud. Zij werd geboren op 2 december 1885 en overleed op 5 juli 1996 in Roosendaal. De Gerontology Research Group heeft haar leeftijd gecontroleerd en bevestigd. Volgens deze organisatie is zij nog altijd de leeftijdsrecordhouder van Noord-Brabant.

Annie kreeg vier kinderen. Haar zoon Joop overleed in 2005 op 54-jarige leeftijd aan kanker. Haar drie dochters zijn er nog wel bij. Zij zijn inmiddels 80, 79 en 73 jaar oud. Dochter Bep maakt zich soms wel zorgen over haar moeder. Die zorgen gaan dan vooral over zichzelf, want haar moeder gaat gewoon stug verder. Bep merkt dat bij haar de jaren gaan tellen met bijkomende ouderdomskwaaltjes. Geen cadeaus

Aan cadeaus doen ze niet echt meer als Annie jarig is. "We komen samen met familie en daar geniet ze van", zegt Bep. "We komen zelfs niet allemaal, want dat is veel te druk voor mijn moeder. Ze heeft naast mijn twee zussen, tien kleinkinderen en zeventien achterkleinkinderen. We nemen wel altijd een paar flesjes Tia Maria voor haar mee." Grote wensen heeft de jarige job niet al is er één gedachte die haar en haar familie prachtig zou vinden: de 110 jaar halen. Op 10-10-2027 wacht een gigantische mijlpaal waar de hele familie op hoopt.