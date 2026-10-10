Ogene-zangeres Shelley ten huwelijk gevraagd: 'Makkelijkste antwoord ooit'

De jongste zus van Ogene is verloofd. Shelly Vol (30) is op vakantie ten huwelijk gevraagd door haar grote liefde Rory de Kievit (36). De gitarist vroeg de zangeres op het strand tijdens hun vakantie. De dolgelukkige Shelley kondigde de verloving aan op haar Instagramaccount met foto's waar het enthousiasme vanaf spat.

Collin Beijk Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Shelley en Rory vierden afgelopen juli dat ze alweer tien jaar samen waren. Het stel was onlangs op vakantie in Griekenland en daar vroeg Rory de zangeres van Ogene ten huwelijk op het strand. Hij maakte daar geen groots en meeslepend moment van, maar juist iets kleins en intiems. "Geen camera's, geen make-up, geen nagels, geen mensen in de buurt. Alleen wij tweetjes, precies zoals ik me altijd had voorgesteld", schrijft Shelley bij de foto's op Instagram.

Makkelijkste antwoord

Volgens de zangeres was het moment perfect. "Het makkelijkste antwoord dat ik ooit heb moeten geven!" Rory kreeg dan ook een volmondige JA te horen.

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Shelley en Rory hebben niet alleen al tien jaar een liefdesrelatie. Ook professioneel zijn de twee al jaren samen. Rory de Kievit is namelijk gitarist en begeleid ook al jaren Ogene, de groep die Shelley samen met haar tweelingzus amy en oudere zus Lisa vormt. Producer en schrijver

Vrijdagavond stond Rory nog met de zussen op het podium in Tivoli Vredenburg als onderdeel van de band van Ogene. Naast dat hij met ze op het podium staat, produceert schrijft hij ook nummers voor de groep voor Shelley en haar zussen. Waar en wanneer de twee gaan trouwen, is nog niet bekend.