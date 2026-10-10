Steenbergen zwemt weer record en sluit wereldbeker af met vier keer goud

Zwemster Marrit Steenbergen uit Geldrop heeft bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in het Oezbeekse Tasjkent voor de tweede keer haar eigen Europese record aangescherpt. Steenbergen sluit de wereldbeker in Oezbekistan af met vier gouden medailles.

Lobke Kapteijns Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De 26-jarige Geldropse won zaterdag de 100 meter vrije slag in een tijd van 50,32 seconden. Daarmee verbeterde ze haar eigen toptijd met 0,10 seconden.