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Steenbergen zwemt weer record en sluit wereldbeker af met vier keer goud
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Zwemster Marrit Steenbergen uit Geldrop heeft bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in het Oezbeekse Tasjkent voor de tweede keer haar eigen Europese record aangescherpt. Steenbergen sluit de wereldbeker in Oezbekistan af met vier gouden medailles.
De 26-jarige Geldropse won zaterdag de 100 meter vrije slag in een tijd van 50,32 seconden. Daarmee verbeterde ze haar eigen toptijd met 0,10 seconden.
Op de 100 meter wisselslag scherpte ze donderdag al haar eigen Europese record aan tot 56,18 en zwom naar de winst.
Steenbergen won de 100 meter vrij voor de Russin Daria Klepikova (52,04) en Katarzyna Wasick uit Polen. Ze was ook de beste op de 50 meter rugslag (25,70) en de 100 meter rugslag (55,32).
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