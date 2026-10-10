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Steenbergen zwemt weer record en sluit wereldbeker af met vier keer goud

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Een blije Marrit Steenbergen nadat ze goud heeft gepakt op de 100 meter vrije slag op het EK in Parijs (foto: ANP).
Een blije Marrit Steenbergen nadat ze goud heeft gepakt op de 100 meter vrije slag op het EK in Parijs (foto: ANP).

Zwemster Marrit Steenbergen uit Geldrop heeft bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in het Oezbeekse Tasjkent voor de tweede keer haar eigen Europese record aangescherpt. Steenbergen sluit de wereldbeker in Oezbekistan af met vier gouden medailles. 

Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

De 26-jarige Geldropse won zaterdag de 100 meter vrije slag in een tijd van 50,32 seconden. Daarmee verbeterde ze haar eigen toptijd met 0,10 seconden.

Op de 100 meter wisselslag scherpte ze donderdag al haar eigen Europese record aan tot 56,18 en zwom naar de winst.

Steenbergen won de 100 meter vrij voor de Russin Daria Klepikova (52,04) en Katarzyna Wasick uit Polen. Ze was ook de beste op de 50 meter rugslag (25,70) en de 100 meter rugslag (55,32).

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