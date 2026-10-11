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Crash met gehuurde BMW vastgelegd op deurbelcamera, bekijk hier de beelden

Aangepast
Foto's: Toby de Kort/Persbureau Heitink, deurbelcamera.
Foto's: Toby de Kort/Persbureau Heitink, deurbelcamera.

De crash van een gehuurde BMW zondagochtend op de Bredaseweg in Tilburg is vastgelegd door een deurbelcamera. Te zien is hoe de BMW uit de richting van het centrum komt en hard tegen twee geparkeerde auto's knalt. Die worden vervolgens tegen de gevels van huizen en café The Gillmore Inn gedrukt. De beelden zie je hieronder.

Profielfoto van Freek van der Venne
Geschreven door
Freek van der Venne

De deurbelcamera legt ook vast hoe drie mannen wegrennen richting het centrum. Een van hen roept nog een paar keer 'kom, kom' naar de ander.

Kort daarna lijken ze terug te lopen, om even later weer weg te rennen. De mannen worden dan aangesproken door een voorbijganger op straat. "Hé, gast! Stil!", roept de wegrennende man tegen de voorbijganger.

Bekijk de beelden van de deurbelcamera hier:

Het ongeluk gebeurde zondagochtend kort na halfzes. De crash veroorzaakte een enorme ravage. Naast de twee auto's die geramd werden, moest ook een lantaarnpaal het ontgelden. De politie is nog op zoek naar de mannen die uit de auto vluchtten. 

De ravage na de crash was enorm, zie je op deze beelden:

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