Anne haalt met beademingsmasker de eindstreep: 'Loeizwaar, maar we zijn er'

Anne Quirijnen uit Etten-Leur heeft de marathon van Eindhoven uitgelopen met het beademingsapparaat van haar zoon op haar rug en zijn masker op haar hoofd. Binnen de 5,5 uur die ze zichzelf als doel had gesteld, kwam ze over de finish. Met haar actie heeft ze al zo'n 10.000 euro opgehaald voor onderzoek naar de zeldzame aandoening van haar zoon. "Dit is hoe strijden voor je kind eruitziet."

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De 42 kilometer vroegen veel van Anne. "Het was heel zwaar, loeizwaar, al vanaf de vijftien kilometer. De weg was heel lang, maar we zijn er", vertelt ze als ze over de finish komt. Onderweg kreeg ze volop steun van het publiek. "Ik heb zoveel aanmoedigingen gehad. Van 'hup Anne' tot 'goede moeder' en 'vechten'."

Haar zoon Joris was tijdens de kilometers steeds in haar gedachten. "Onderweg heb ik aan van alles en niks gedacht, maar vooral aan mijn zoon. Ik heb het gered binnen 5,5 uur. Dat had ik in mijn hoofd en daar ging ik voor."

Hopen op een toekomst zonder masker

De achtjarige Joris heeft CCHS, een zeldzame aandoening waardoor hij vooral 's nachts vergeet te ademen. Om veilig te kunnen slapen, gebruikt hij een beademingsapparaat met een masker. Anne liep met die apparatuur om aandacht te vragen voor de ziekte en geld op te halen voor onderzoek. In Frankrijk wordt gewerkt aan een mogelijke behandeling. Dat geeft Anne hoop op een toekomst waarin haar zoon zonder masker kan slapen. Voor het onderzoek is veel geld nodig. Haar streefbedrag is 42.195 euro: een euro voor iedere meter van de marathon. De teller staat nu op ongeveer 10.000 euro. 'Ik doe het haar niet na'

Haar man is trots op Anne. "42 kilometer is niet zomaar iets. Het was een lange dag en dat met zo’n masker. Ik doe het haar niet na." Samen met Joris staan hij haar aan de eindstreep op te wachten. Anne is blij met de steun van haar man de afgelopen tijd. "Het hardlopen doe ik alleen, maar dat kon alleen dankzij hem. Hij heeft de kinderen opgevangen en het huishouden draaiende gehouden."