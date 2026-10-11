Wie kan het beste houthakken? 'Ik heb geen conditie, maar dit kan ik wel'

Stoere mannen met baarden in houthakkersblousejes en oerkreten die klinken als een groot stuk hout gehakt wordt. Dit is het nationaal kampioenschap houthakken in Roosendaal. Deelnemer Youp rammelde er op hoog tempo een groot aantal houtblokken doorheen. "Er zaten een paar vervelende tussen maar het ging niet slecht", oordeelt Youp achteraf. Hij blijkt met z'n team recordhouder.

'Kom op Youp! Lekker Yoooouuup!', klinkt het in Roosendaal bij restaurant het Hooihuis. Youp van Poucke staat met een hakbijl op hoog tempo hout te hakken. Hij moet alle grote boomstammen, zo snel mogelijk klein maken. Wie er de meeste klein heeft gehakt, wint het spel. Terwijl hij z'n bijl in de lucht zwiert, zetten z'n teamgenoten snel de blokken hout voor 'm klaar. Youp haalt uit en raakt resoluut. In totaal weet hij123 blokjes hout te fabriceren. Het record. "Ik heb geen conditie, maar dit kan ik wel", legt hij uit onder het genot van een potje bier. "Ik doe dit thuis voor m'n plezier ook. We hebben dit jaar 42 bomen omgezaagd en daar zijn we thuis nu nog mee bezig om ze klein te krijgen", legt hij z'n vaardigheid uit. Kracht is volgens hem niet belangrijk, techniek daar draait het om.

Youp hakt met veel gemak boomstammen in kleine mootjes (foto: Omroep Brabant).

Koen Bakker is de organisator van de houthak kampioenschappen. Het is alweer de vijftiende editie bij zijn restaurant Hooihuis. "Het begon ooit als grap. We zagen bij de Winter Efteling van die prachtig mooie, open kampvuren. Wij dachten, dat willen we ook bij ons restaurant." Hij liet grote vuurkorven bouwen om dat te realiseren. Maar om vuur te krijgen in die grote korven, heb je heel veel hout nodig. "Dat moest telkens weer aangevuld worden. We dachten, we laten onze gasten zélf houthakken." En zo ontstond het idee om er een wedstrijd van te maken. Het is een soort zeskamp met spellen als houthakken, boomstam zagen en hout stapelen. Als het maar met hout te maken heeft. De teams bestaan voornamelijk uit mannen. Her en der lopen er wat stoere vrouwen rond. Zoals Djamilla Ermen, ze doet mee met de vriendengroep van haar vader. Van een afstandje instrueert ze de mannen hoe ze houtblokken moeten stapelen tot een zo hoog mogelijke toren.

De groep van Djamilla wist een toren te bouwen van 3.45 meter (foto: Omroep Brabant).

"Blokken bouwen is wel onze specialiteit ja. Het gaat puur op gevoel, dan een paar biertjes erin en dan kom je hoog genoeg." Ze weten een toren van 3.45 meter te bouwen. Het record. De bokbiertjes vloeien ondertussen rijkelijk, wie er nou werkelijk nationaal kampioen houthakken wordt lijkt de meeste deelnemers niet veel uit te maken. Al krijgt de verliezer van het toernooi wel een veeg uit de pan van de organisator. "Het verliezende team wint een groot stuk brood en een grote pot pindakaas, om aan te sterken voor volgend jaar."