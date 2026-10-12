Opa Ad overlijdt in Marokko na dagenlange strijd om hem terug te halen

De familie van Ad van Til (72) uit Helmond is woedend en intens verdrietig. Hun geliefde echtgenoot, vader en opa is donderdagavond op vakantie in Marokko overleden. Zijn naasten probeerden al een week lang om Ad naar huis te halen. Volgens de familie is door een administratieve fout bij SOS International zijn dossier deels zoekgeraakt. Terwijl Ad zijn gezondheid alsmaar verslechterde, werd zijn familie van het kastje naar de muur gestuurd en overleed opa ver van zijn Helmond en zijn naasten in een ziekenhuisbed in Marokko.

Collin Beijk Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het had een heerlijke vakantie moeten worden voor opa en oma Van Til in een resort in Marrakesh. Maar Ad voelde zich al een week niet lekker in Marokko en besloot daar naar een huisarts te gaan, die niks vond. Vrijdag 2 oktober zou het echtpaar Van Til terugvliegen. Daarvoor gingen ze eerst nog even wat drinken met hun kleinzoon Ricardo, die in Marokko woont. Ad werd erg benauwd en ze besloten naar het ziekenhuis te gaan. Daar werden scans gemaakt en zo ontstond het vermoeden dat hij longkanker had. Voor het echtpaar was het duidelijk: Ad moest zo snel mogelijk terug naar Nederland om te achterhalen wat hij precies mankeerde en om meteen een behandeling te starten. Zes tot acht keer per dag gebeld

Ze belden een dag later direct hun verzekeraar Nationale Nederlanden en die verwees ze door naar SOS International. Daar ging het volgens hen mis. "We hebben vanaf maandag elke dag wel zes tot acht keer gebeld naar de verzekeraar en SOS International. Je verwacht in zo'n situatie een beetje ontzorgd te worden, maar helaas", blikt schoonzoon Björn terug. Hij begrijpt dat een repatriëring tijd kost, zeker als er medische begeleiding nodig is, maar maandag en dinsdag was er weinig beweging bij SOS International. "Het ziekenhuis heeft vrijdag al een fit-to-fly verklaring gegeven dat hij mocht vliegen onder medische begeleiding. Maar hoe lang Ad fit genoeg zou blijven, was de vraag." Het ziekenhuis hield de Helmonder zo fit mogelijk, maar liet het verdere onderzoek en de behandeling van de mogelijke kanker voor wat het was omdat Ad snel terug zou vliegen.

'Kastje naar de muur'

De familie kreeg naar eigen zeggen steeds andere mensen te spreken bij SOS International. Medische en persoonlijke gegevens moesten volgens Björn voortdurend opnieuw verstrekt worden, terwijl ze al lang en meerdere keren doorgestuurd waren. "Ook het ziekenhuis in Marrakesh heeft alle medische gegevens continu in Ad zijn dossier gezet en gedeeld zodat iedereen op de hoogte kon zijn van de situatie." De familie voelde zich woensdag, toen er nog steeds niks geregeld was, van het kastje naar de muur gestuurd, vertelt Björn. "Ad mocht nog steeds vliegen van het ziekenhuis. Dus we hadden zelf maar uitgezocht dat zo'n medische vlucht via EMS Ambulances 37.000 euro kost. Het was een kwestie van het bonnetje betalen en Ad was binnen 48 uur in Nederland geweest. Het is bezopen dat wij dat zelf moesten regelen. Waarvoor ben je verzekerd?" Nooit teruggebeld

De familie kreeg van SOS Internationaal continu te horen dat ze bezig waren met het dossier en dat ze teruggebeld zouden worden. "Nou, we zijn nooit teruggebeld, we moesten er voortdurend zelf achteraan. Je voelt je zo machteloos." Dat gevoel werd nog erger toen donderdag Ad zijn toestand snel achteruit ging en zijn nieren begonnen op te geven. Ontbreken gegevens

"We werden eerst weer van het kastje naar de muur gestuurd en toen heb ik geëist dat ik iemand kreeg te spreken die ons echt kon helpen." Dat lukte en die deed een schokkende ontdekking. "Er ontbraken gegevens om die medische vlucht te regelen, maar wij wisten zeker dat die maandag of dinsdag al verstuurd waren. Toen zag die man dat ze op een verkeerde plek in het dossier stonden. Er is kostbare tijd verspeeld." Donderdagavond is Ad in het ziekenhuis in Marrakesh overleden. Zijn vrouw en kleinzoon waren bij hem. "Tot op het laatst wilde hij niets liever dan terug naar huis, naar Helmond. En mijn vrouw en ik durfden niet naar Marrakesh te vliegen omdat Ad mogelijk heel snel weer naar Nederland kwam."

Reactie SOS International SOS International noemt het overlijden van Ad 'heel verdrietig'. De hulporganisatie wil inhoudelijk niet ingaan op individuele medische dossiers, maar zegt na terugkomst van Ad in Nederland samen met de familie het volledige verloop van de zaak te onderzoeken. Volgens SOS International wordt bij medische repatriëringen niet alleen gekeken naar een lokale fit-to-fly-verklaring, maar ook naar eigen medische richtlijnen en de vraag of vervoer verantwoord en medisch noodzakelijk is. Op de klachten van de familie over de communicatie en het opnieuw aanleveren van gegevens wil de organisatie niet vooruitlopen. “Dat zouden we moeten uitzoeken hoe dat is gegaan”, zegt een woordvoerder. Wel zegt de organisatie dat er geen enkele reden is om een repatriëring onnodig te vertragen en dat het belang van de patiënt altijd vooropstaat. Verzekeraar Nationale Nederland wil niets zeggen en verwijst door naar hun alarmcentrale SOS International.