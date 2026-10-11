Agent lekt politiegeheimen, Piet stopt overvaller: dit mag je niet missen

Een wijkagent uit Veghel moest zich deze week verantwoorden bij de rechter omdat hij tips zou hebben doorgesluisd aan de onderwereld en Piet uit Deurne wist een overvaller uit huis te jagen. Dit zijn de verhalen van afgelopen week die je gelezen moet hebben.

Lobke Kapteijns Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Hoofdagent Furkan U. uit Veghel is opgepakt voor het lekken van politie-informatie aan criminelen. De 28-jarige wijkagent zou anderhalf jaar lang duizenden keren in politiesystemen hebben gezocht naar informatie over personen en kentekens. Die informatie sluisde hij door aan de onderwereld, stelt het OM. Ook zou hij 30.000 euro aan opbrengsten hebben witgewassen. De verdachte ontkent alle beschuldigingen en barstte meerdere keren in huilen uit tijdens de eerste zitting.

Lees hier het verhaal van de agent Tweede Tilburgse wijkagent opgepakt voor lekken van geheimen aan criminelen

Willy en René van de Kerkhof stellen dat het tijd wordt om een opvolger voor Virgil van Dijk te zoeken bij het Nederlands elftal. Hoewel ze de Oranje-captain uit Breda tot de top vijf van beste internationals ooit rekenen, zien ze dat snelle aanvallers hem steeds vaker uitlopen. Bij Liverpool blijkt dit ook een groeiend probleem. De gebroeders zien wel potentie bij Ruben van Bommel, die volgens Willy binnen enkele jaren een van de beste spelers van Europa wordt.

Lees hier hun analyse Willy en René: 'Het wordt tijd voor een opvolger van Virgil'

Blinde Inge wandelt 200 kilometer naar Santiago

Inge de Munnik uit Den Bosch werd drie jaar geleden na een operatie ineens blind. Toch laat ze zich niet tegenhouden. Met de wandeltocht 'Camino Anders Bekeken' wil de 65-jarige laten zien dat blind zijn niet betekent dat je niets meer kunt. Samen met andere blinde en slechtziende mensen en ziende buddy's legt ze meer dan 200 kilometer af naar Santiago de Compostela. Ze merkt dat mensen haar vaak betuttelen of zielig vinden, maar ze wil juist laten zien wat ze wel kan.

Lees hier Inge's verhaal Inge (65) werd drie jaar geleden ineens blind en loopt tóch naar Santiago

Hij hield er een paar blauwe plekken en een kras op zijn hoofd aan over. Maar Piet Weerts (80) uit Deurne wist maandagavond wel een overvaller zijn huis uit te werken. De overvaller, die zich voordeed als maaltijdbezorger, belde rond kwart voor tien aan bij het huis van Piet aan de Stijn Streuvelslaan. De 80-jarige verzette zich en er ontstond een worsteling, waarna de overvaller ervandoor ging. Piet legde een dag later uit hoe hij de overvaller uit z'n huis wist te krijgen. "Ik riep godverdomme de nie! en ik pakte hem bij zijn strot. Ik verloor m'n slipper en werd tegen m'n gezicht geslagen." Zijn verhaal ging vervolgens ook nog eens viraal.

Anniek bakt ambachtelijke muesli van eigen haver

Anniek Huijbregts uit Reusel ging na mislukte experimenten met pindateelt over op haver, een graan dat wat in de vergetelheid is geraakt. Op twee hectare land teelt de 39-jarige haverboerin nu zelf het graan voor haar ambachtelijke muesli. In haar keuken staat een professionele bakkersoven waarmee ze 15 kilo muesli per keer maakt. De muesli ligt inmiddels in 28 boerderijwinkels in Nederland en België.