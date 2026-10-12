Deze Brabanders doen dit jaar mee aan Expeditie Robinson

Radio-dj Joost Swinkels en zangeres Shelley Vol doen dit seizoen mee aan het tv-programma Expeditie Robinson. De Brabanders gaan daarin de strijd aan tegen 17 andere deelnemers. De grote vraag is hoelang de twee het vol weten te houden in Maleisië.

Storm Roubroeks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Nota bene op 1 april werd ik gebeld dat ik mee mocht. Daarna heb ik toch nog maar een keer teruggebeld om er zeker van te zijn dat het geen grap was", schrijft Joost Swinkels (29) uit Helmond maandagochtend op zijn Instagram. Swinkels groeide op in Deurne en verhuisde later naar Eindhoven. Tegenwoordig woont hij in Amsterdam waar hij als radio-dj werkt bij Qmusic. En Joost Swinkels is niet de enige Brabander die dit jaar mee doet aan het survivalprogramma. Ook Ogene-zangeres Shelley Vol (30) is naar Maleisië afgereisd.