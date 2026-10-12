Deze Brabanders doen dit jaar mee aan Expeditie Robinson
Radio-dj Joost Swinkels en zangeres Shelley Vol doen dit seizoen mee aan het tv-programma Expeditie Robinson. De Brabanders gaan daarin de strijd aan tegen 17 andere deelnemers. De grote vraag is hoelang de twee het vol weten te houden in Maleisië.
"Nota bene op 1 april werd ik gebeld dat ik mee mocht. Daarna heb ik toch nog maar een keer teruggebeld om er zeker van te zijn dat het geen grap was", schrijft Joost Swinkels (29) uit Helmond maandagochtend op zijn Instagram.
Swinkels groeide op in Deurne en verhuisde later naar Eindhoven. Tegenwoordig woont hij in Amsterdam waar hij als radio-dj werkt bij Qmusic.
En Joost Swinkels is niet de enige Brabander die dit jaar mee doet aan het survivalprogramma. Ook Ogene-zangeres Shelley Vol (30) is naar Maleisië afgereisd.
Onwerkelijk
"Het voelt heel onwerkelijk om dit eindelijk te mogen zeggen maar… ik ben één van de kandidaten van EXPEDITIE ROBINSON 2026. En oh myyyy, wat een krankzinnig avontuur was dit. Van een droom naar werkelijkheid", schrijft Shelley Vol online over haar deelname.
De zangeres die samen met haar twee zussen zangroep Ogene vormt, groeide op in Fijnaart en maakte afgelopen weekend nog haar verloving bekend.
In totaal doen dit jaar 19 deelnemers mee aan het survivalprogramma. Zij komen uit Nederland en België.
Wanneer start het nieuwe seizoen?
Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson gaat op zondag 1 november van start. Het programma is dan elke zondag om 20.00 uur en elke donderdag om 20.00 uur te zien bij RTL 4.
Expeditie Crusoe
In het programma moeten de deelnemers onder allerlei zware en primitieve omstandigheden opdrachten uitvoeren om te overleven. Daarnaast spelen nog allerlei onderlinge intriges een rol in het programma.
De naam van het programma komt uit het verhaal van de zeeman Robinson Crusoe die schipbreuk lijdt en op een onbewoond eiland terechtkomt. Crusoe moet op het eiland te zien overleven.