Wel of geen borstkankeronderzoek? Keuzewand helpt vrouwen bij beslissing

Moet je wel of niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker? Het RIVM wil vrouwen op weg helpen om een goede keuze te maken. Met een speciale keuzewand zet de onderzoeksinstelling de voor- en nadelen naast elkaar. Na Landgraaf en Enschede is Bergen op Zoom de eerste gemeente in Brabant waar de wand in ons land wordt ingezet.

“Het bevolkingsonderzoek kan borstkanker vroeg opsporen. Meedoen is over het algemeen een verantwoorde keuze, maar uiteindelijk beslist iedere vrouw zelf. We vinden het daarom belangrijk dat vrouwen weten wat ze kunnen verwachten en goed goed geïnformeerd zijn”, zegt Patricia Hugen van het RIVM.

De wand bestaat uit draaibare blokken met informatie over veelgestelde vragen. Doet het onderzoek pijn? Wat zijn de voordelen en nadelen? En biedt een goede uitslag voldoende zekerheid? Door de blokken te draaien, ontdekken bezoekers steeds twee kanten van het verhaal.

Angst voor pijn en de uitslag

Vooral de angst voor pijn blijkt een belemmering. Want om een goede röntgenfoto te maken, is het nodig om de borst samen te drukken. Toch geven vrouwen de pijn van het onderzoek gemiddeld ‘slechts’ een 4 op een schaal van 0 tot 10.

Ook de uitslag vraagt om uitleg. Bij 98 van de 100 vrouwen wordt geen afwijking gevonden. Dat is geruststellend, maar biedt geen volledige zekerheid. Daarom blijft het volgens het RIVM belangrijk dat vrouwen zelf veranderingen aan de borsten in de gaten te houden.

Iedereen moet eigen keuze kunnen maken

Jaarlijks ontvangen ongeveer 1,2 miljoen vrouwen in Nederland een uitnodiging voor het onderzoek. Ongeveer 65 procent van hen neemt deel. Het RIVM wil met de landelijke campagne voorkomen dat vrouwen alleen op basis van aannames beslissen.

De keuzewand is dan ook niet bedoeld om hen over te halen mee te doen, maar om informatie te geven waarmee ze zelf een afweging kunnen maken.

De keuzewand staat woensdag 21 oktober van tien uur 's morgens tot zes uur 's avonds in winkelcentrum De Zeeland in Bergen op Zoom. Medewerkers van het RIVM zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Deelname aan het bevolkingsonderzoek is vrijwillig.