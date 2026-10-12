Dit krijgen gevangenen te eten, als shoarma bestellen niet mag

Je zit achter slot en grendel en leeft op droog brood en water. Dan heb je wel eens zin in iets anders. In Den Bosch werd zondagavond bij het cellencomplex van het politiebureau, shoarma, friet en cola bezorgd. De familie van een gevangene had dat besteld. Helaas voor hem, dat mag niet. Maar, wat krijg je eigenlijk wél te eten in de bak?

"Een ontbijtje, lunch en avondmaal dat krijgt iedereen", weet Michael de Hoogh, woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) regio Zuid. "Voor ontbijt en de lunch brengen gedetineerden zelf met een kar eetpakketjes langs de cellen." Iedereen eet dus op zijn of haar cel. En elke cel is voorzien van een eigen magnetron.

De gevangene zat waarschijnlijk tijdelijk vast op het bureau van Den Bosch. Daar wordt gewoon voor je gezorgd met ontbijt, lunch en avondeten. Maar stel dat je langer vast zit in een gevangenis, hoe ziet je eten er dan uit?

Iets uit films en series

Wordt er dan niet samen gegeten in van die eetzalen? "Nee dat is echt iets uit films en series", vertelt de woordvoerder. "Dat kennen we in Nederland niet." In de pakketjes zit niet alleen droog brood. "Er zit brood, wat melk, een beetje beleg en een stukje fruit in." Er wordt ook rekening gehouden met dieetwensen en allergieën.

Zwarte bak

Het avondeten bestaat zeven dagen per week uit een magnetronmaaltijd. "Dat is te vergelijken met wat wij eten. Het kan bijvoorbeeld nasi of aardappelen met boontjes zijn. Niet iedereen vindt dit lekker." Cateringbedrijf Vitam in Den Bosch, maakt onder andere die maaltijden.

In de gevangenis wordt dat ook wel de ‘zwarte bak’ genoemd. Er zit iets meer dan een halve kilo eten in, verdeeld over drie vakjes. Maar als je geld hebt is er een andere mogelijkheid.

Zelf koken

Want gedetineerden kunnen op sommige afdelingen ook zelf koken. Daar moet je dan wel geld voor hebben. "De ingrediënten moeten ze zelf kopen en bestellen. Ze vullen een bestellijst in. Gevangenissen hebben een magazijn met voorraad. Een soort supermarkt." En botte messen liggen er niet. "Ook gedetineerden hebben gewoon keukengerei nodig. Er is natuurlijk wel toezicht." Ook in bijvoorbeeld de PI in Vught kan dit.

"Daarnaast kunnen ze producten kopen zoals koek, koffie en tabak", weet De Hoogh. "Daar moeten ze wel voor werken, of ze moeten dat uit eigen portemonnee betalen." Gedetineerden mogen voor maximaal 100 euro per week producten kopen.