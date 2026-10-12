Anne liep marathon met beademingsmasker van zoon en haalt 13.000 euro op
Anne Quirijnen uit Etten-Leur heeft bijna 13.000 euro opgehaald voor het goede doel. Ze liep zondag de marathon van Eindhoven uit met het beademingsapparaat van haar zoon Joris op haar rug en zijn masker op haar hoofd. Dat deed ze om geld op te halen voor onderzoek naar de zeldzame aandoening CCHS die haar zoon heeft.
Haar stem doet het nog wel, maar de benen daarentegen, die zijn zwaar maandag. "De trappen naar beneden en naar boven gingen vanochtend moeizaam. En als ik heb gezeten ben ik helemaal stijf", vertelt ze in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.
Een van de helden van deze editie is ze wel. "Maar ik heb de marathon helemaal uitgelopen, daar gaat het om."
"Ik had het er echt zwaar mee maar ik deed het ook ergens voor natuurlijk." Ze rende met de bijzondere uitrusting om geld op te halen voor onderzoek naar de zeldzame aandoening van haar zoon. "Daardoor vergeet hij 's nachts te ademen. Voor onderzoek naar de ziekte is zo ontzettend veel geld nodig. Elke cent is mooi meegenomen." Een medicijn naar de ziekte is er nog niet.
"Ik leek wel een BN'er. Iedereen riep wat naar me."
Tijdens haar looptocht kreeg Anne veel aanmoediging van mensen langs de kant. "Ik leek wel een BN'er. Iedereen riep wat naar me." Ze viel natuurlijk ook op met zo'n masker.
Het laatste stukje was extra bijzonder. "Ik keek op mijn klok en zag dat de 5,5 uur die ik voor mezelf gesteld had erg krap ging worden. Ik heb het laatste stuk naar de eindstreep gesprint." De laatste 50 meter mocht zoon Joris ook nog mee over de finish. "Dat was echt heel gaaf."
En maandag, maandag stond de heldin gewoon weer voor de klas. "Ik ben weer gaan werken. De leerlingen waren erg trots op me."
Anne heeft de marathon van Eindhoven uitgelopen binnen de 5,5 uur die ze zichzelf als doel had gesteld. "Dit is hoe strijden voor je kind eruitziet", vertelde ze gisteren aan Omroep Brabant. De 42 kilometer vroegen veel van Anne. "Het was heel zwaar, loeizwaar, al vanaf de vijftien kilometer. De weg was heel lang, maar we zijn er." Heel de rit had ze haar zoon Joris in gedachten.