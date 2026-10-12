Anne liep marathon met beademingsmasker van zoon en haalt 13.000 euro op

Anne Quirijnen uit Etten-Leur heeft bijna 13.000 euro opgehaald voor het goede doel. Ze liep zondag de marathon van Eindhoven uit met het beademingsapparaat van haar zoon Joris op haar rug en zijn masker op haar hoofd. Dat deed ze om geld op te halen voor onderzoek naar de zeldzame aandoening CCHS die haar zoon heeft.

Lav Lukač Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Haar stem doet het nog wel, maar de benen daarentegen, die zijn zwaar maandag. "De trappen naar beneden en naar boven gingen vanochtend moeizaam. En als ik heb gezeten ben ik helemaal stijf", vertelt ze in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. Een van de helden van deze editie is ze wel. "Maar ik heb de marathon helemaal uitgelopen, daar gaat het om."

"Ik had het er echt zwaar mee maar ik deed het ook ergens voor natuurlijk." Ze rende met de bijzondere uitrusting om geld op te halen voor onderzoek naar de zeldzame aandoening van haar zoon. "Daardoor vergeet hij 's nachts te ademen. Voor onderzoek naar de ziekte is zo ontzettend veel geld nodig. Elke cent is mooi meegenomen." Een medicijn naar de ziekte is er nog niet.

"Ik leek wel een BN'er. Iedereen riep wat naar me."