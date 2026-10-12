Bizarre achtervolging en botsingen in Breda: tweede aanhouding

Na de aanhouding van een 22-jarige man uit Halsteren is ook een 21-jarige man uit Oosterhout opgepakt na de twee botsingen van vorige week aan de Fellenoordstraat. Een auto achtervolgde een fatbiker. Daarbij zou mogelijk ook geschoten zijn.

De bizarre reeks van gebeurtenissen vonden vorige week donderdagmiddag 8 oktober plaats. Een auto achtervolgde een 23-jarige man uit Breda op zijn fatbike in de buurt van de Spuistraat. Aan de Fellenoordstraat botsten ze uiteindelijk op elkaar.

Tijdens die achtervolging werd de 23-jarige man aangereden. Daarnaast was er nog een andere aanrijding met een fatbiker. Beiden raakten gewond. Ook ontstond er ruzie en zou er zijn geschoten.

Aanhoudingen

De politie heeft diezelfde middag een 22-jarige man uit Halsteren aangehouden. Zondagavond is een tweede verdachte opgepakt: een 21-jarige man uit Oosterhout. Dat meldt de politie maandagmiddag.

De aanrijding zou opzettelijk zijn en er ging vermoedelijk een conflict aan vooraf. Het is nog niet bekend waarom de auto de fatbiker achtervolgde.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en roept getuigen op om zich te melden.