Bosz verwacht spektakel bij uitduel van PSV tegen wisselvallig Leipzig

Trainer Peter Bosz rekent op een intense uitwedstrijd van PSV bij RB Leipzig, dinsdag in de Champions League. “Ik verwacht spektakel”, zei hij maandag op een persconferentie in het stadion van de nummer vijf van de Bundesliga.

RB Leipzig presteert dit seizoen tot nu toe wisselvallig. Trainer Martín Demichelis las afgelopen week in verschillende Duitse media dat hij misschien moest wijken voor Julian Nagelsmann.

Leipzig reageerde zaterdag op die speculaties met een ruime zege op Eintracht Frankfurt (6-0). “We hebben gezien dat er grote verschillen zijn in de prestaties van Leipzig”, zei Bosz, die samen met aanvoerder Mauro Júnior achter de tafel zat.

Kans op drie punten

Júnior, kersvers international van Brazilië, gaf toe dat PSV vrijdag goed wegkwam met de zege op sc Heerenveen. “We willen door naar de volgende ronde van de Champions League”, zei de aanvoerder. “Dinsdag hebben we een mooie kans om drie punten te pakken.”

PSV opende het nieuwe seizoen van de Champions League met een gelijkspel tegen Sjachtar Donetsk (1-1). Leipzig ging hard onderuit bij Como (4-1).