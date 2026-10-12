Wéér een ongeluk op kruispunt in Oss, auto slaat over de kop

Twee auto's zijn maandagmiddag tegen elkaar gebotst op een kruispunt aan de Gewandeweg in Oss. Eén van de auto's sloeg over de kop. Op het kruispunt gebeuren vaker ongelukken.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt met de Buizenbeemdweg, net buiten Oss. Een paar inzittenden is nagekeken in een ambulance. Voor zover bekend hoefde niemand naar het ziekenhuis.

Gaat vaker mis

Het is niet de eerste keer dat er ongelukken gebeuren op dat kruispunt. Zo noemden buurtbewoners de kruising in augustus nog veel te gevaarlijk. Dit nadat het toen wéér mis was gegaan.

De gemeente Oss heeft plannen om van de kruising een rotonde maken. Niet alleen vanwege de vele ongelukken, maar ook omdat er flexwoningen en een nieuwe woonwijk in de buurt komen. "Ik ben blij dat ze er wat aan gaan doen", zei een buurtbewoner eerder tegen Dtv Nieuws. “Met een rotonde wordt in ieder geval de snelheid eruit gehaald.”