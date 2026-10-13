René van de Kerkhof kritisch op PSV'er Serginho Dest: 'Speelde weer slecht'

Pal voor de belangrijke wedstrijd in de Champions League tegen RB Leipzig ontbreekt het aan de juiste vorm bij PSV. Dat vinden clubiconen Willy en René van de Kerkhof. Wat René betreft is er één speler die hem vooral tegenvalt. "Serginho Dest was tegen Heerenveen weer slecht. Ook tegen Ajax en Twente maakte hij veel fouten terwijl hij vorig seizoen steeds één van de uitblinkers was. Misschien moet Dest eens met de coach om tafel gaan zitten om te kijken hoe hij dit op kan lossen."

De gebroeders hebben in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant wél een compliment over voor doelman Matej Kovar van wie ze in eerdere podcasts zeiden dat hij eigenlijk op de bank thuishoort. "Hij deed het gewoon goed en bovendien heeft hij voor het eerst dit seizoen de nul gehouden", zegt Willy. "Maar dat had ook met de kwaliteit van de spitsen van Heerenveen te maken want als die op scherp hadden gestaan dan was het 2-5 geworden. En ik heb het er nog steeds niet op dat buiten zijn strafschopgebied gaat meevoetballen."

In de wedstrijd tegen RB Leipzig heeft PSV een goede Kovar én een goede Dest nodig. René moet nog zien dat het goed gaat komen. "Je moet realistisch zijn', zegt de vroegere rechtsbuiten. "PSV heeft dit seizoen in de competitie nog maar één of twee goede wedstrijden gespeeld. En thuis tegen Shakatak (bedoelt Sjachtar Donetsk) was het ook al minder. Ze mogen niet verliezen, dus ik ga voor 1-1."

Verbazing is er bij de gebroeders deze week weer over de arbitrage in de eredivisie. "We kwamen goed weg toen Obispo geen tweede gele kaart kreeg, al vond ik het op zich wel een goede beslissing." Ook kon Willy wel begrijpen dat bij Feyenoord-AZ een penalty voor de bezoekers door de VAR werd teruggedraaid, tot verbijstering van broer René. "Sinds wanneer bende gij voor Feyenoord? Hij werd duidelijk geraakt. Het was een duidelijke strafschop. Klaar uit!"

Willy had ook nog wat te vertellen over Luuk de Jong die zijn gast was in de Legend Lounge van PSV afgelopen vrijdag. "Hij wil net als zijn vrouw nog graag een avontuur in het buitenland maar de zandbak zien ze niet zitten", vertelt Willy.

Er wordt nog wel eens gespeculeerd dat De Jong nog eens bij PSV terugkeert maar dat gaat volgens Willy echt niet meer gebeuren. "Ik denk dat PSV er verstandig aan doet daar niet meer aan te beginnen en dat geldt ook voor Luuk zelf."

Zo komen ook andere kopsterkte spelers uit de PSV-historie ter sprake zoals Ralf Edström. "Willy van der Kuylen hoort daar in elk geval niet bij. "Als er een hoge bal op hem afkwam dan dook hij altijd weg", lacht Willy. "Maar ik ook. Ik gebruikte mijn hoofd alleen om na te denken." Ook René zul je niet snel zien koppen op oude wedstrijdbeelden. "Ik kan me een hoge bal herinneren waarbij ik vlak voor de doellijn stond en die ging via mijn achterhoofd nog over. Toen dacht ik : Reneetje, koppen? Niet meer doen jongen!"