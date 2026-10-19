Vijf foto's uit de oude doos: zoveel is er veranderd in veertig jaar tijd

We gaan veertig jaar terug in de tijd. De Tilburgse woontoren Westpoint stond er nog niet. ASML was net een jaartje begonnen in een klein kantoor in Veldhoven en in Breda ging de snelweg nog gewoon dwars door de stad. Het is nu bijna niet meer voor te stellen. Brabant is in krap veertig jaar tijd gigantisch veranderd.

Maarten Kortlever Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De foto boven dit artikel toont de Franklin Rooseveltlaan in Breda, beter bekend als de 'Zuidelijke Rondweg'. Wie vroeger vanuit West-Brabant of Rotterdam naar Tilburg en Eindhoven wilde, moest over deze weg. Altijd file, altijd druk. Pas in 1989 werd de snelweg buiten de stad om geleid. Een soortgelijke situatie was er overigens in Etten-Leur waar het verkeer nog tot 1999 dwars door het dorp denderde.

Het Marktveld in Vught met genoeg ruimte om te parkeren (foto: BHIC).

Menig Brabants dorp was nog een oase van rust als je het vergelijkt met nu. Neem nu het Marktveld in Vught in 1982, met op de achtergrond de Sint-Petruskerk. Wie er nu via Google Maps een kijkje neemt, kan door de bomen de kerk al niet meer zien. Parkeren kan niet meer en de historische dorpspomp staat verscholen tussen de terrassen.

Het Marktveld is nu een stuk groener (foto: Google Maps).

Nog een stukje oostwaarts. Als je begin jaren 80 vanuit Boxmeer naar de overkant van de Maas wilde, moest je een flink stukje omrijden. Via de brug tussen Oeffelt en Gennep kon je de rivier oversteken. De veerpont was namelijk al in de jaren 60 gestopt met varen. Eind 1986 kwam eindelijk de brug en de doortrekking van de snelweg A77 richting Limburg en Duitsland. Koningin Beatrix kwam de weg officieel openen.

De brug over de Maas in aanbouw in 1985 (foto: BHIC).

Onze provincie verandert sinds die jaren in rap tempo. De Efteling groeit als kool in de jaren 80 met de komst van onder andere de Python, de Piranha en Fata Morgana. Een paar kilometer verder zijn er de laatste stuiptrekkingen van de textielindustrie in Tilburg. Waar de stad ooit floreerde, moet er nu worden nagedacht over andere manieren van geld verdienen. De foto hieronder uit 1986 is bijna een spookachtig plaatje. Het is de fabriek van Franken-Donders aan de Twentestraat in Tilburg. Nu staan er moderne huizen langs het kanaal.

Fabriek van Franken-Donders aan de Twentestraat (foto: Ad de Bont / Regionaal Archief Tilburg).

Voor de vijfde historische foto gaan we weer terug naar waar we begonnen: Breda. De stad heeft met name in de jaren 80 een gigantische metamorfose doorgemaakt. Denk alleen maar aan het gebied rond het station en het terugbrengen van de haven in de stad. We focussen ons nu even op de rechtbank. In de afgelopen veertig jaar zijn de rechters al twee keer verhuisd. Begin jaren 80 zat de rechtbank nog aan de Kloosterlaan. Wel zo praktisch want de beroemde Koepelgevangenis zat in de achtertuin.

De oude rechtbank aan de Kloosterlaan (foto: BHIC).

In 1986 verhuist de rechtbank naar de Sluissingel om vervolgens in 2018 weer te verkassen naar de Stationslaan. In het oude gebouw aan de Kloosterlaan zitten nu kantoren. Lekker makkelijk parkeren voor de deur, zoals in de jaren 80, is er tegenwoordig niet meer bij...

De oude rechtbank is nu een kantoorgebouw (foto: Google Maps).