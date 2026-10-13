Bakker, huisarts en ambtenaar bang voor Sander B., OM eist straf

Een huisarts, een advocaat, een gemeenteambtenaar en een bekende bakker uit Oudenbosch: Sander B. uit Oosterhout bedreigde en beledigde hen online. De officier van justitie eiste dinsdag twintig weken voorwaardelijke celstraf en een reeks contact- en locatieverboden. B. kwam zelf niet opdagen, zijn slachtoffers wel.

B. heeft een verleden van bedreigen. Eerder waren een burgemeester en een woningcorporatie zijn doelwit. Bij zijn rechtszaken schittert hij steeds door afwezigheid. Ook dinsdag bleef de beklaagdenbank leeg en stuurde hij geen advocaat. Hij liet alleen weten dat hij niet kon komen vanaf zijn woonadres aan de Costa del Sol in Spanje.

Zo onzichtbaar als hij is in de rechtszaal, zo zichtbaar is hij al jaren op sociale media. De rode draad: hij stelt met berichtjes misstanden aan de kaak en vindt iedereen met maar een beetje macht corrupt. Wat hij daarmee precies bedoelt, legt hij nooit uit. Duidelijk is wel dat hij van geen ophouden weet.

Wraking mislukt

Begin dit jaar probeerde B. de rechters in zijn zaak weg te sturen. Dat heet wraken, en het mislukte. Dinsdag probeerde hij het opnieuw, met een brief waarin hij vroeg om zijn proces te stoppen. Daar gingen de rechters niet in mee. De zaak over bedreiging, belediging en doxing (persoonlijke gegevens van iemand online zetten) ging gewoon door.

Twee jaar geleden werd een ambtenaar van de gemeente Breda zijn doelwit. B. was het niet eens met de afhandeling van zijn bezwaarschrift. Hij zette op LinkedIn dat ze haar ambtsgeheim had geschonden, met haar naam, functie en foto erbij. Een rechter dwong hem toen al te stoppen en legde een toegangsverbod op. Ook bij dat kort geding was B. er niet. Na afloop wraakte hij de rechter, midden in de nacht.

Dreigen via WhatsApp

In diezelfde periode bedreigde hij via voicemail en WhatsApp een zorginstelling in Rijen, die zijn vriendin had geholpen. Volgens B. was daar iets misgegaan. “Je moet gaan oppassen, zo niet weet ik jou te vinden”, dreigde hij richting een medewerker.