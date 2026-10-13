Bakker, huisarts en ambtenaar bang voor Sander B., OM eist straf
Een huisarts, een advocaat, een gemeenteambtenaar en een bekende bakker uit Oudenbosch: Sander B. uit Oosterhout bedreigde en beledigde hen online. De officier van justitie eiste dinsdag twintig weken voorwaardelijke celstraf en een reeks contact- en locatieverboden. B. kwam zelf niet opdagen, zijn slachtoffers wel.
B. heeft een verleden van bedreigen. Eerder waren een burgemeester en een woningcorporatie zijn doelwit. Bij zijn rechtszaken schittert hij steeds door afwezigheid. Ook dinsdag bleef de beklaagdenbank leeg en stuurde hij geen advocaat. Hij liet alleen weten dat hij niet kon komen vanaf zijn woonadres aan de Costa del Sol in Spanje.
Zo onzichtbaar als hij is in de rechtszaal, zo zichtbaar is hij al jaren op sociale media. De rode draad: hij stelt met berichtjes misstanden aan de kaak en vindt iedereen met maar een beetje macht corrupt. Wat hij daarmee precies bedoelt, legt hij nooit uit. Duidelijk is wel dat hij van geen ophouden weet.
Wraking mislukt
Begin dit jaar probeerde B. de rechters in zijn zaak weg te sturen. Dat heet wraken, en het mislukte. Dinsdag probeerde hij het opnieuw, met een brief waarin hij vroeg om zijn proces te stoppen. Daar gingen de rechters niet in mee. De zaak over bedreiging, belediging en doxing (persoonlijke gegevens van iemand online zetten) ging gewoon door.
Twee jaar geleden werd een ambtenaar van de gemeente Breda zijn doelwit. B. was het niet eens met de afhandeling van zijn bezwaarschrift. Hij zette op LinkedIn dat ze haar ambtsgeheim had geschonden, met haar naam, functie en foto erbij. Een rechter dwong hem toen al te stoppen en legde een toegangsverbod op. Ook bij dat kort geding was B. er niet. Na afloop wraakte hij de rechter, midden in de nacht.
Dreigen via WhatsApp
In diezelfde periode bedreigde hij via voicemail en WhatsApp een zorginstelling in Rijen, die zijn vriendin had geholpen. Volgens B. was daar iets misgegaan. “Je moet gaan oppassen, zo niet weet ik jou te vinden”, dreigde hij richting een medewerker.
In een andere zaak trad B. op als bemiddelaar voor een man met een arbeidsconflict. Dat conflict werd juist erger, en B. ging persoonlijke informatie over zijn eigen klant verspreiden.
Kogel in je kop
Het liep nog verder uit de hand toen B. een vakantiehuis in Spanje huurde van bakker Jan Nagelkerke uit Oudenbosch. B. wilde er langer blijven, maar er ontstond ruzie. Volgens B. bedreigde de bakker hem, Nagelkerke beschuldigt juist B. van bedreiging. B. stuurde een whatsappje: ‘Als je denkt op deze voet door te kunnen gaan, ben je uiteindelijk zelf degene die met een kogel in je kop eindigt.’
De bakker was er dinsdag niet bij. De familie dwong B. eerder al met een kort geding om te stoppen.
En dan was er nog het huis dat B. in 2019 wilde kopen. Hij hield zich niet aan afspraken en de koop ketste af. De rechter stelde B. in het ongelijk, maar daar legde hij zich niet bij neer. Hij stuurde de eigenaren berichten: ‘Je gaat betalen en heel snel ook. Komen wat mensen bij je langs als je niet betaalt.’ Ook zette hij een Latijnse spreuk over geweld online.
Huisarts en advocaat
Ook een huisarts uit Breda kreeg met B. te maken. De arts had medicijnen voorgeschreven aan de vriendin van B., maar die gaven bijwerkingen. B. werd boos en schreef beledigende recensies.
Daarnaast was er een advocaat die het faillissement van B. afhandelde. B. was het niet eens met de gang van zaken en treiterde de advocaat, die aangifte deed.
Groot risico
Alle slachtoffers zijn bang voor B., zo werd dinsdag duidelijk. Volgens de officier van justitie zijn veel meer mensen lastiggevallen, maar doet niet iedereen aangifte. De officier sprak van “ernstig, intimiderend gedrag”.
Er is geprobeerd uit te zoeken wat er in het hoofd van B. omgaat, maar dat mislukte omdat hij niets toeliet. De reclassering ziet een groot risico dat hij opnieuw in de fout gaat.
De officier eiste twintig weken voorwaardelijke celstraf met drie jaar proeftijd. De maand die B. al vastzat, gaat daar vanaf. Daarnaast wil de officier een reeks contact- en locatieverboden, in een gebied van Bergen op Zoom tot Tilburg.
De rechtbank doet over twee weken uitspraak.