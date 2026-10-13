Flinke bouwput langs de A58 bij Batadorp: dit is hier aan de hand
Wie langs knooppunt Batadorp bij Best komt, ziet een grote bouwput. Onder de A58 komt een nieuwe, veel bredere onderdoorgang. Daarmee moet het noordwesten van Eindhoven beter bereikbaar worden, onder meer voor de nieuwe campus van ASML.
Om de werkzaamheden bij Eindhoven-Noord te kunnen uitvoeren, komt er eerst een tijdelijke weg rond het werkterrein. Zo kunnen auto’s daar langs blijven rijden. In oktober starten ook de voorbereidingen om de straat Erica in Best en de Spottersweg in Eindhoven breder te maken.
Groei door ASML
Het noordwesten van Eindhoven is volop in ontwikkeling. De afgelopen jaren is al flink geïnvesteerd in de bereikbaarheid van het gebied: er zijn nieuwe wegen aangelegd en er is een snelle busverbinding gekomen. Maar volgens de gemeente Eindhoven zijn er meer aanpassingen nodig om het gebied goed bereikbaar te houden voor auto’s, openbaar vervoer en fietsers.
Dat komt vooral door de komst van ASML naar uitbreidingsgebied BIC Noord. ASML wil de nieuwe plek vanaf 2028 in gebruik nemen. Daarom moeten wegen, fietspaden en voorzieningen voor het openbaar vervoer in de omgeving op tijd zijn aangepast.
Volgens de gemeente is dat niet alleen belangrijk voor ASML. Ook andere plekken in de omgeving worden beter bereikbaar, zoals Philips Medical Systems in Best, de kazerne in Oirschot, Eindhoven Airport, de Brainport Industries Campus en bedrijventerrein Westfields.
Twee keer zo breed
Het belangrijkste onderdeel van het project is de vervanging van de onderdoorgang Aarlesche Heide onder de A58, tussen Eindhoven en Best. Nu heeft die maar één rijstrook in elke richting. In de nieuwe onderdoorgang komen twee rijstroken per richting voor auto’s, plus een busbaan en een fietspad. Bussen en fietsers kunnen daar allebei in twee richtingen rijden.
Volgens de gemeente is het ontwerp ook goed voor de dieren in de omgeving. Aan beide uiteinden van de onderdoorgang komt een ecologische passage: een oversteekplek waar dieren veilig de weg over kunnen.
Klaar voor bredere A58
Bij het ontwerp is ook rekening gehouden met een mogelijke verbreding van de A58. De onderdoorgang past bij meerdere ontwerpen voor die verbreding. Zo hoeft de situatie niet snel opnieuw te worden aangepast als de snelweg breder wordt. Dat moet later extra kosten en hinder beperken.