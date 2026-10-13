Flinke bouwput langs de A58 bij Batadorp: dit is hier aan de hand

Wie langs knooppunt Batadorp bij Best komt, ziet een grote bouwput. Onder de A58 komt een nieuwe, veel bredere onderdoorgang. Daarmee moet het noordwesten van Eindhoven beter bereikbaar worden, onder meer voor de nieuwe campus van ASML.

Peter de Bekker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Om de werkzaamheden bij Eindhoven-Noord te kunnen uitvoeren, komt er eerst een tijdelijke weg rond het werkterrein. Zo kunnen auto’s daar langs blijven rijden. In oktober starten ook de voorbereidingen om de straat Erica in Best en de Spottersweg in Eindhoven breder te maken. Groei door ASML

Het noordwesten van Eindhoven is volop in ontwikkeling. De afgelopen jaren is al flink geïnvesteerd in de bereikbaarheid van het gebied: er zijn nieuwe wegen aangelegd en er is een snelle busverbinding gekomen. Maar volgens de gemeente Eindhoven zijn er meer aanpassingen nodig om het gebied goed bereikbaar te houden voor auto’s, openbaar vervoer en fietsers.

Dat komt vooral door de komst van ASML naar uitbreidingsgebied BIC Noord. ASML wil de nieuwe plek vanaf 2028 in gebruik nemen. Daarom moeten wegen, fietspaden en voorzieningen voor het openbaar vervoer in de omgeving op tijd zijn aangepast. Volgens de gemeente is dat niet alleen belangrijk voor ASML. Ook andere plekken in de omgeving worden beter bereikbaar, zoals Philips Medical Systems in Best, de kazerne in Oirschot, Eindhoven Airport, de Brainport Industries Campus en bedrijventerrein Westfields.

De werkzaamheden bij knooppunt Batadorp met in het blauw het inrichten van het werkterrein voor de onderdoorgang (afbeelding: gemeente Eindhoven).