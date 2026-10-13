Netflix toont eerste beelden van serie over ontvoering Toos van der Valk
Netflix heeft de eerste beelden vrijgegeven van de Nederlandse dramaserie Toos: De Van der Valk-ontvoering. Frank Lammers en Lies Visschedijk spelen het echtpaar Gerrit en Toos van der Valk. De serie verschijnt op 26 november wereldwijd op de streamingdienst, precies 44 jaar na de ontvoering van Toos uit Nuland.
Netflix maakte de releasedatum dinsdag bekend. Met de foto’s geeft de streamingdienst een kleine sneak peek van de serie. De opnames begonnen ongeveer een jaar geleden.
Bijzondere rol
Frank Lammers noemde bij Omroep Brabant het spelen van Gerrit van der Valk een bijzondere ervaring. “Het voelt bijna alsof ik weer jong ben.”
Beladen hoofdstuk
De familie Van der Valk vindt het bijzonder dat de serie wordt gemaakt en is blij met de cast. “De ontvoering blijft een beladen hoofdstuk in ons leven. Het is bijzonder dat hier opnieuw aandacht voor is en dat ons verhaal door zo’n sterke cast tot leven wordt gebracht.”
De zaak had een flinke impact en geldt als de meest spraakmakende ontvoering uit de Nederlandse geschiedenis. De ontvoering was een omslagpunt in hoe Nederland keek naar zware criminaliteit en naar de veiligheid van grote ondernemers.
De ontvoering van Toos van der Valk
De serie gaat over Toos en Gerrit van der Valk. Het echtpaar runde samen de grootste hotelketen van Nederland, tot het in 1982 misging. Toos werd in hun huis in Nuland ontvoerd door drie Italiaanse criminelen. Wekenlang werd ze vastgehouden in een appartement in Brussel. Pas na betaling van 13 miljoen gulden aan losgeld kwam ze op 17 december vrij.