Netflix toont eerste beelden van serie over ontvoering Toos van der Valk

Netflix heeft de eerste beelden vrijgegeven van de Nederlandse dramaserie Toos: De Van der Valk-ontvoering. Frank Lammers en Lies Visschedijk spelen het echtpaar Gerrit en Toos van der Valk. De serie verschijnt op 26 november wereldwijd op de streamingdienst, precies 44 jaar na de ontvoering van Toos uit Nuland.

Lieke van Bedaf Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Netflix maakte de releasedatum dinsdag bekend. Met de foto’s geeft de streamingdienst een kleine sneak peek van de serie. De opnames begonnen ongeveer een jaar geleden.

Bijzondere rol

Frank Lammers noemde bij Omroep Brabant het spelen van Gerrit van der Valk een bijzondere ervaring. “Het voelt bijna alsof ik weer jong ben.”

Lies Visschedijk als Toos van der Valk (foto: Netflix).

Lies Visschedijk ziet de rol van Toos als een enorme verantwoordelijkheid. “Wat mij in Toos raakt, is haar enorme veerkracht onder de meest angstaanjagende omstandigheden. Ik wil haar verhaal met respect neerzetten.”

Beladen hoofdstuk

De familie Van der Valk vindt het bijzonder dat de serie wordt gemaakt en is blij met de cast. “De ontvoering blijft een beladen hoofdstuk in ons leven. Het is bijzonder dat hier opnieuw aandacht voor is en dat ons verhaal door zo’n sterke cast tot leven wordt gebracht.” De zaak had een flinke impact en geldt als de meest spraakmakende ontvoering uit de Nederlandse geschiedenis. De ontvoering was een omslagpunt in hoe Nederland keek naar zware criminaliteit en naar de veiligheid van grote ondernemers.

Foto: Netflix.



