Man (45) opgepakt voor plofkraak met enorme schade in Helmond

Voor een plofkraak op een geldautomaat in Helmond is dinsdagochtend een 45-jarige man opgepakt. De plofkraak gebeurde in juni. De politie kwam de verdachte, een man uit helmond, op het spoor na een onderzoek. Hij is thuis door een arrestatieteam opgepakt.

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De plofkraak vond in de nacht van 10 juni plaats bij een geldautomaat aan de Mierloseweg. De geldautomaat zat in de pui van een bakkerij. De schade aan het pand was groot. De straat lag na de explosie bezaaid met brokstukken. Ook twee auto's raakten beschadigd.

Hoeveel geld er precies werd buitgemaakt, is niet duidelijk.

Doorzoeking

Pas later, na onderzoek van de politie, kwam de man uit Helmond in beeld. Bij de aanhouding werd de Dienst Speciale Interventies (DSI) ingezet, aangezien de man mogelijk in bezit van was explosies.

Het huis van de man werd doorzocht. De politie deelt nog geen verdere details over het onderzoek. De man zit nog altijd vast.

Op deze beelden is de schade na de ontploffing goed te zien: