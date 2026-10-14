Rachels zoontje Mats werd stilgeboren: ‘Hij was zo knap en zo mooi’

Rachel van Roosmalen (32) uit Schijndel verloor haar zoontje Mats na 35 weken en drie dagen zwangerschap. Hij werd stilgeboren. “Hij was zo knap en zo mooi, maar zo stil en zo koud.” Met het boek Geboren in Stilte doorbreekt ze samen met zestien andere ouders het zwijgen over het verlies van hun baby.

Raymond Merkx Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Rachel kreeg in 2022 thuis hevige buikpijn en voelde zich steeds zieker. De verloskundige hoorde geen hartslag en ze moest naar het ziekenhuis. Daar hoorde ze de woorden: “Zijn hartje klopt niet meer.” Tijd voor verdriet was er niet eens. Er volgde een spoedkeizersnede en ze verloor veel bloed. “Blijf ik wel leven?” vroeg ze aan de gynaecoloog. ‘Helemaal af’

Toen ze wakker werd, lag Mats naast haar. Ze mocht hem vasthouden. Zijn neusje, minivoetjes en vingertjes: alles kon ze bewonderen. “Ik vond het heel fijn om hem vast te houden. Hij was helemaal af.”

Na een paar dagen mochten Rachel en haar vriend Ard met Mats naar huis. In de tuin hielden ze een drukbezochte afscheidsdienst. “Zeker tachtig mensen waren er. We hadden een tent, een geluidsinstallatie en iedereen blies bellen. Veel mensen wilden Mats ook even zien.”

De afscheidsdienst voor Mats in de tuin bij Rachel en Ard (eigen foto).

Paniekaanvallen

Na de crematie kwam de rouw. Rachel kreeg paniekaanvallen en worstelde met angst. “Alles was te veel. Ik staarde voor me uit en niks lukte meer.” Ook Rachels eerste zwangerschap was allesbehalve zorgeloos. Ze werd met 33 weken in het ziekenhuis opgenomen met vasa previa, een ernstige zwangerschapsaandoening. Eva werd met 34 weken en vier dagen geboren met een semi-spoedkeizersnede. Ze moest in de couveuse, maar alles kwam goed. ‘Mats hoort erbij’

In 2024 werd Sam gezond geboren, al was het wel weer met een spoedkeizersnede. Hij groeit op met zijn grote zus Eva (5). Mats is ook deel van de familie. In huis staan een beertje en foto’s van Mats, er worden kaarsjes voor hem aangestoken en Eva noemt haar broertje vaak bij naam. Kwetsbaar, met foto’s, in een boek: daar hoefde Rachel niet lang over na te denken. “Het is fijn om Mats’ verhaal op papier te zetten, dat blijft daar staan. Ook is het fijn dat dit verhaal ouders die dit meemaken kan helpen, net als hun omgeving.” Eén ding is zeker: “Mats hoort erbij en zal er voor altijd bij horen!” En als iemand vraagt hoeveel kinderen ze heeft? “Dan zeg ik gewoon drie. Ik heb er twee om voor te zorgen en één in mijn hart.”