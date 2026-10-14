Pastoor Maickel doopte Jantje Bauer en wordt nu overal herkend

Frans Bauer is wel wat gewend als het om aandacht gaat, maar inmiddels steelt ook huispastoor Maickel Prasing de show. Sinds zijn optreden in de reallifesoap De Bauers, een nieuwe fase wordt de geestelijke uit Oudenbosch overstelpt met reacties. Niet vanwege een wonder in de basiliek, maar dankzij een doopplechtigheid in de serie waarin hij een glansrol had.

Erik Peeters Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bij de doop van Jantje Bauer was de pastoor minutenlang prominent in beeld en dat heeft hij geweten. “Ik krijg heel veel reacties. Overal waar ik kom, word ik er op aangesproken. Er wordt kennelijk volop naar gekeken. Gelukkig krijg ik alleen maar leuke reacties en ik vind het eigenlijk ook wel leuk”, bekent Maickel. Wie denkt dat de familie Bauer van hem VIP-behandeling kreeg, heeft het mis. “Precies zoals je me op tv gezien hebt, doe ik alle doopsels. Ik heb ook mijn eigen neefjes op deze manier gedoopt. Inclusief het bekende ‘Lang zal hij leven’, dat ik al 35 jaar aan het einde van plechtigheid inzet.” De ontspannen stijl waarmee hij de plechtigheid leidde, viel in ieder geval in goede aarde bij de familie. “Hij deed het superleuk en het was helemaal van deze tijd”, klinkt het enthousiast uit de mond van moeder Danique.

De doop van Jantje Bauer verliep in een ontspannen sfeer (foto: Peter Woods Fotografie).

Doopwater niet te koud?

Oma Mariska daarentegen maakte zich op televisie nog wel even zorgen over de temperatuur van het doopwater. Zou dat water niet veel te koud zijn voor kleine Jantje? Maickel liet zich hierdoor gelukkig niet van de wijs brengen en wist oma met een terloopse opmerking gerust te stellen. “Wij dopen altijd in lauwwarm water om te voorkomen dat de kindjes onnodig schrikken of gaan huilen.” Overigens werd de pastoor zelf nog met ijskoud water gedoopt. “Dat gold voor onze hele generatie en dat hebben we ook overleefd.” De warme band tussen Maickel en de Bauers gaat al ruim twintig jaar terug. Hij was erbij toen Frans en Mariska in 2008 trouwden en hij begeleidde meer bijzondere momenten in hun leven. “Om de zoveel tijd mag ik komen om in hun lief en leed te delen”, vertelt hij.

“We zijn ongelooflijk gek op pastoor Maickel Prasing.”