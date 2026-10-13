Expert slaat alarm na problemen Albert Heijn: ‘Gigantische waarschuwing’

Door een cyberincident kampt Albert Heijn met grote problemen bij de bevoorrading van winkels. Schappen raken leeg en in distributiecentra, ook in dat in Tilburg, ligt het werk grotendeels stil. Volgens supermarktdeskundige Paul Moers laat dat zien hoe kwetsbaar supermarkten zijn. “Straks gebeurt dit bij alle supermarkten tegelijkertijd. Nou, dan wens ik iedereen heel veel succes.”

Silke Bertens Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De problemen begonnen zondag. Na een zogenoemd ‘cybersecurity-incident’ schakelde Ahold Delhaize, het bedrijf waar Albert Heijn onderdeel van is, verschillende computersystemen uit. Daardoor loopt de bevoorrading van winkels vast. In het distributiecentrum in Tilburg ligt het werk sinds maandag grotendeels stil. Dinsdag werden medewerkers rond twaalf uur naar huis gestuurd. Concurrenten profiteren

Jumbo merkt dat het drukker is in de winkels en dat er meer online wordt besteld. Hoeveel extra klanten de keten trekt, wil Jumbo niet zeggen. Ook Picnic zag maandag al meer onlinebestellingen binnenkomen. Bij Lidl en PLUS is het ook drukker. Volgens Moers profiteren andere supermarkten voorlopig van de problemen bij Albert Heijn. Maar duurt de situatie langer dan een week, dan kunnen de concurrenten die extra vraag volgens hem niet meer aan. Daarom vindt hij dat mensen een noodpakket moeten regelen.