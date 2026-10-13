Expert slaat alarm na problemen Albert Heijn: ‘Gigantische waarschuwing’
Door een cyberincident kampt Albert Heijn met grote problemen bij de bevoorrading van winkels. Schappen raken leeg en in distributiecentra, ook in dat in Tilburg, ligt het werk grotendeels stil. Volgens supermarktdeskundige Paul Moers laat dat zien hoe kwetsbaar supermarkten zijn. “Straks gebeurt dit bij alle supermarkten tegelijkertijd. Nou, dan wens ik iedereen heel veel succes.”
De problemen begonnen zondag. Na een zogenoemd ‘cybersecurity-incident’ schakelde Ahold Delhaize, het bedrijf waar Albert Heijn onderdeel van is, verschillende computersystemen uit. Daardoor loopt de bevoorrading van winkels vast. In het distributiecentrum in Tilburg ligt het werk sinds maandag grotendeels stil. Dinsdag werden medewerkers rond twaalf uur naar huis gestuurd.
Concurrenten profiteren
Jumbo merkt dat het drukker is in de winkels en dat er meer online wordt besteld. Hoeveel extra klanten de keten trekt, wil Jumbo niet zeggen. Ook Picnic zag maandag al meer onlinebestellingen binnenkomen. Bij Lidl en PLUS is het ook drukker.
Volgens Moers profiteren andere supermarkten voorlopig van de problemen bij Albert Heijn. Maar duurt de situatie langer dan een week, dan kunnen de concurrenten die extra vraag volgens hem niet meer aan. Daarom vindt hij dat mensen een noodpakket moeten regelen.
Afhankelijk van technologie
Moers noemt de situatie bij Albert Heijn uitzonderlijk. “Maar het is ook een gigantische waarschuwing”, zegt hij. Volgens hem laat het incident zien hoe afhankelijk we zijn geworden van technologie. Zonder digitale systemen loopt alles vast.
Of het om een cyberaanval gaat, is nog niet duidelijk. “Het onderzoek naar het cybersecurity-incident loopt nog en dit is wat we op dit moment kunnen delen”, zegt een woordvoerder van Albert Heijn. Moers vermoedt wel dat er sprake is van een cyberaanval. “We moeten goed onderzoeken wie hierachter zit.”
Volgens Moers moet Nederland veel meer aandacht besteden aan de dreiging van cyberaanvallen. Hij pleit voor een speciale cyberminister en een landelijk systeem om zulke aanvallen aan te pakken. Ook Defensie zou volgens hem een rol moeten spelen. “Als we na deze waarschuwing nog steeds onze kop in het zand steken, zijn we echt heel dom.”
Hacken steeds makkelijker
Door kunstmatige intelligentie (AI) is hacken volgens Moers steeds makkelijker geworden. Hij denkt dat vrijwel geen enkele supermarkt zich volledig tegen zulke aanvallen kan beschermen.
Nog meer zorgen maakt hij zich over een cyberaanval die in de nacht van maandag op dinsdag honderden supermarkten in Frankrijk trof. Hackers ontregelden de koelsystemen, waardoor de temperatuur in sommige koel- en vriesinstallaties opliep tot 50 graden boven nul. “Kun je dan straks ook treinen achteruit laten rijden? Of alle stoplichten op groen zetten?”
Extra bevoorrading
Albert Heijn laat dinsdagmiddag weten dat het de winkels extra bevoorraadt. Toch kunnen schappen voorlopig leeg blijven, vooral bij verse producten zoals groente en fruit.
Boodschappen online bestellen en laten bezorgen kan dinsdagmiddag nog altijd niet. Alle bezorgingen tot en met woensdag twee uur ‘s middags zijn geannuleerd. Volgens vakbond CNV zouden de computersystemen dinsdagmiddag weer werken, maar dat is nog niet het geval.